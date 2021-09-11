لم يتقبل الهزيمة.. شجار بين أليجري وسباليتي بعد نهاية مباراة يوفنتوس ونابولي

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 22:31

كتب : FilGoal

سباليتي أليجري

دار شجار بين ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس ولوتشانو سباليتي مدرب نابولي بعد مباراة الفريقين في الدوري الإيطالي.

وفاز نابولي على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن شجارا قد حدث بين المدربين في غرفة الصحافة بعد نهاية المباراة.

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سباليتي كان غاضبا من حديث أليجري عن أن أخطاء يوفنتوس ساهمت بشكل كبير في فوز نابولي وأنه بذلك ينتقص من قدر ما قدمه البارتينوبي في اللقاء.

سباليتي قال في المؤتمر بعد المباراة: "ذهبت لتحية أليجري بعد المباراة فتجاهلني وواصل السير".

وأضاف "لقد خسرت دائما أمام يوفنتوس والآن بمجرد فوزي تقوم بإلقاء محاضرة لي؟".

نابولي حقق انتصاره الثالث في الدوري ليرتفع رصيده إلى تسع نقاط بالعلامة الكاملة بينما توقف رصيد يوفنتوس عند نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات.

ماسيمليانو أليجري يوفنتوس لوتشيانو سباليتي نابولي الدوري الإيطالي
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