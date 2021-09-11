مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف مصر من تنظيم كأس العالم للأندية

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 22:21

كتب : أحمد الخولي

كأس العالم للأندية

أوضح مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، موقف مصر من التقدم بطلب استضافة كأس العالم للأندية بعد اعتذار اليابان.

مونديال الأندية كان مقررا إقامته في اليابان، قبل أن تعتذر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة لا يمكنه اتخاذ خطوة مماثلة إلا بعد الحصول على موافقة الجهات لمعنية في مصر".

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وتابع: "مونديال الأندية حدث ضخم، وليس مجرد حدث كروي رياضي".

وأضاف: "في حال الحصول على الموافقات الحكومية والدعم اللازم من الدولة، يجب دراسة الأمر من أبعاد أخرى".

وأشار: "يجب الأخذ في الاعتبار التأييد داخل جدران فيفا لموقف مصر ومعرفة احتمالات الفوز في التصويت بشكل مسبق".

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أوضح قبل يومين أن بلاده تقدّمت بطلب استضافة المسابقة قبل شهرين حال اعتذار اليابان.

وأضاف "فيفا أبلغ الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن هناك دولة بديلة لاستضافة البطولة".

وأكمل "في حال اعتذرت الدولة البديلة عن استضافة مونديال الأندية، فنحن جاهزون تماما".

ومن المفترض أن تقام البطولة في شهر ديسمبر بمشاركة الأهلي بطل إفريقيا، وتشيلسي بطل أوروبا، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في انتظار تحديد بقية المقاعد.

واستضافت قطر آخر نسختين للبطولة، ومن قبلها الإمارات العربية المتحدة.

كأس العالم للأندية
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