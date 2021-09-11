بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يفوز على أبها بسداسية

ضرب اتحاد جدة مضيفه أبها بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 9 في صدارة الدوري السعودي بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 4 في المركز الـ11.

ويأتي في المركز الثاني الفيحاء والهلال برصيد 7 نقاط لكل منهما، ولا يزال يتبقى لهما مباراة.

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة مع فريقه في المباراة كاملة.

سداسية الاتحاد سجلها كل من ايجور كورونادو وحمدان الشهراني وفهد المولد وهارون كمارا، وهدفين لـ روماريو دا سيلفا.

بينما جاء هدف أبها عن طريق التونسي سعد بقير.

ويقضي حجازي موسمه الثاني مع اتحاد جدة بعدما انضم لصفوف الفريق السعودي في يناير الماضي قادما من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.