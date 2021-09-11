قائمة ريال مدريد – ظهور كامافينجا.. وغياب بيل وألابا ويوفيتش

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيجو.

ريال مدريد يعود لملعب سانتياجو برنابيو مساء الأحد ويستقبل سيلتا فيجو ضمن الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

وشهدت القائمة ظهور اسم الوافد الفرنسي الجديد إدواردو كامافينجا لأول مرة.

كما عاد الكرواتي لوكا مودريتش، والمدافع ناتشو فيرنانديز، وفيرلان ميندي، ومارسيلو عقب تعافيهم من الإصابة.

ويتواجد الرباعي العائد من أمريكا الجنوبية بعد رحلة طويلة: إيدير ميليتاو، وكاسيميرو، وفيدي فالفيردي، وفينيسيوس جونيور.

فيما يغيب جاريث بيل الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال المران الأخير مساء اليوم السبت.

كما يبتعد ديفيد ألابا لمعاناته من حمل بدني زائد أثناء مشاركته الدولية مع منتخب بلاده النمسا.

ويبتعد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش بعد إصابته بالتهابات في الأمعاء والمعدة.

ويستمر غياب الألماني توني كروس والإسباني داني سيبايوس، فيما يظهر ماريانو دياز بعد تعافيه من الإصابة.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز

الدفاع: إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – مارسيلو – فيرلان ميندي – ميجيل جوتييريز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – أنطونيو بلانكو – إيسكو ألاركون – لوكاس فاسكيز

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد – رودريجو – فينيسيوس جونيور – ماركو أسينسيو - ماريانو دياز