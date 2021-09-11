الاتحاد يستقدم محمد مجدي من البنك الأهلي

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 21:55

كتب : هاني العوضي

محمد مجدي - إبراهيم حسن - الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن التعاقد مع محمد مجدي قادما من البنك الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع مجدي على عقد يربطه بزعيم الثغر لمدة 3 مواسم.

المدافع المولود في 1993 لعب الموسم الماضي للبنك الأهلي وخاض 10 مباريات.

وسبق لـ مجدي اللعب في المصري، قبل انتقاله إلى الزمالك في صيف 2016.

لاحقا تحوّل مجدي لتمثيل الإسماعيلي بداية من 2018 ولمدة موسمين.

ووقّع مجدي على عقود انضمامه إلى الاتحاد في حضور إبراهيم حسن مدير الكرة.

ويعد مجدي التدعيم الثاني للاتحاد في عمق الدفاع بعد استعارة محمد عبد السلام من الزمالك.

الاتحاد في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يكشف موقف مصر من تنظيم كأس العالم للأندية 5 دقيقة | مصر
بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يفوز على أبها بسداسية 8 دقيقة | المحترفون
مدرب نيوكاسل بعد مواجهة رونالدو: هذه غريزة الهداف.. إنه النجم الحقيقي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرقام في الجول – مشكلتان يجب على إيهاب جلال حلهما من أجل النجاح في بيراميدز 11 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد – ظهور كامافينجا.. وغياب بيل وألابا ويوفيتش 18 دقيقة | الدوري الإسباني
لوكاكو: حققت حلم الطفولة.. ولم أشك في جودة كوفاسيتش 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد يستقدم محمد مجدي من البنك الأهلي 32 دقيقة | الدوري المصري
أليجري: لا ألوم اللاعبين.. حين لا تفوز اخرس واعمل بجدية 41 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك