الاتحاد يستقدم محمد مجدي من البنك الأهلي

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن التعاقد مع محمد مجدي قادما من البنك الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع مجدي على عقد يربطه بزعيم الثغر لمدة 3 مواسم.

المدافع المولود في 1993 لعب الموسم الماضي للبنك الأهلي وخاض 10 مباريات.

وسبق لـ مجدي اللعب في المصري، قبل انتقاله إلى الزمالك في صيف 2016.

لاحقا تحوّل مجدي لتمثيل الإسماعيلي بداية من 2018 ولمدة موسمين.

ووقّع مجدي على عقود انضمامه إلى الاتحاد في حضور إبراهيم حسن مدير الكرة.

ويعد مجدي التدعيم الثاني للاتحاد في عمق الدفاع بعد استعارة محمد عبد السلام من الزمالك.