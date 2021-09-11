أليجري: لا ألوم اللاعبين.. حين لا تفوز اخرس واعمل بجدية

رفض ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لوم لاعبيه رغم خسارة الفريق على يد نابولي بهدفين مقابل هدف وحيد، في قمة منافسات الأسبوع الثالث للدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحاته لـ "دازن" عقب المباراة: "لا يمكنني لوم اللاعبين على أي شيء الليلة. لقد قدمنا مباراة أسوأ أمام إمبولي، ولكن اليوم للأسف دفعنا ثمن الأخطاء".

وأضاف "لم نتحلى بالدقة الفنية وخسرنا الكرة كثيرا في الشوط الثاني. نابولي لعب بشكل جيد للغاية، ولكن في كرة القدم حين لا تفوز، يجب أن تخرس وأن تعمل بجدية".

وتابع "أتمنى أن نبدأ دوري أبطال أوروبا بطريقة أفضل مما بدأنا بها موسمنا في الدوري الإيطالي. في هذه اللحظة نحن ندفع ثمنا باهظا على كل خطأ، ولكن هذه اللحظات يمكن أن تحدث في كرة القدم".

وأوضح أليجري "حين تقدمنا 1-0 كان يجب أن نسعى للثاني ولكننا تلقينا التعادل ثم هذا الهدف الثاني من ركنية. كان هناك الكثير من الإيجابيات بالنسبة للاعبين، ولكن إذا ارتكبت أخطاء مثل هذه، بطبيعة الحال ستتلقى هدفا من المرتدة".

وواصل "لقد رأيت خطوات عملاقة للأمام. اللاعبون قدموا كل شيء لديهم الليلة، ولكن هناك مثل هذه اللحظات في الموسم حين تدخل الكرة، ولحظات أخرى لا تدخل بها".

وعن خطأ حارسه فويتشيك تشيزني في المباراة قال أليجري: "تشيزني هو الحارس الأول في يوفنتوس. سبق وأن حظي بمباريات جيدة قبل الليلة، لقد ابتعدت الكرة عنه في هدف التعادل".

أما عن وضع الموسم وابتعاد الفريق بثمانية نقاط عن نابولي المتصدر قال المدرب: "إنه موسم طويل. نحن بحاجة لمطاردة الفرق الأخرى وهناك الكثير من الوقت للتعافي. لقد مررت بلحظات أسوأ من هذه. ما يهم الان هو يوم الثلاثاء، حيث يجب أن نلعب بصورة جيدة أمام مالمو، ثم نواجه ميلان يوم الأحد".

يذكر أن يوفنتوس افتتح الموسم بصورة كارثية، حيث تعادل مع أودينيزي بهدفين لمثلهما، ثم خسر أمام إمبولي بهدف نظيف.