غزل المحلة يستعير لاعب الأهلي الشاب لمدة موسم

أعلن غزل المحلة عن التعاقد مع أحمد السيد قادما من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

ووقّع السيد على عقد إعارة مع غزل المحلة لمدة موسم واحد.

ويلعب أحمد السيد (مواليد 99) في مركز الوسط، وقد جدد عقده مع الأهلي قبل الخروج معارا.

كما تعاقد المحلة مع المدافع خالد سامي قادما من حرس الحدود بعد أن قضى في صفوفه 5 مواسم.

كذلك تعاقد غزل المحلة مع أمير إسماعيل قادما من بيلا لمدة 5 سنوات، ومع مصطفى العش قادما من كوم حمادة لمدة 5 سنوات أيضا.

وكان المحلة قد تعاقد مع الإيفواري إبراهيم كوني قادما من طلائع الجيش، ووليد مصطفى على سبيل الإعارة من الأهلي.

وأنهى المحلة الموسم الماضي في المركز 15، وتولى محمد عودة تدريبه مؤخرا خلفا لـ مختار مختار الذي استقال بعد أيام قليلة من توليه المهمة.