غزل المحلة يستعير لاعب الأهلي الشاب لمدة موسم

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 21:38

كتب : رضا السنباطي

أحمد السيد - غزل المحلة

أعلن غزل المحلة عن التعاقد مع أحمد السيد قادما من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

ووقّع السيد على عقد إعارة مع غزل المحلة لمدة موسم واحد.

ويلعب أحمد السيد (مواليد 99) في مركز الوسط، وقد جدد عقده مع الأهلي قبل الخروج معارا.

كما تعاقد المحلة مع المدافع خالد سامي قادما من حرس الحدود بعد أن قضى في صفوفه 5 مواسم.

كذلك تعاقد غزل المحلة مع أمير إسماعيل قادما من بيلا لمدة 5 سنوات، ومع مصطفى العش قادما من كوم حمادة لمدة 5 سنوات أيضا.

وكان المحلة قد تعاقد مع الإيفواري إبراهيم كوني قادما من طلائع الجيش، ووليد مصطفى على سبيل الإعارة من الأهلي.

وأنهى المحلة الموسم الماضي في المركز 15، وتولى محمد عودة تدريبه مؤخرا خلفا لـ مختار مختار الذي استقال بعد أيام قليلة من توليه المهمة.

غزل المحلة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يكشف موقف مصر من تنظيم كأس العالم للأندية 4 دقيقة | مصر
بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يفوز على أبها بسداسية 7 دقيقة | المحترفون
مدرب نيوكاسل بعد مواجهة رونالدو: هذه غريزة الهداف.. إنه النجم الحقيقي 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرقام في الجول – مشكلتان يجب على إيهاب جلال حلهما من أجل النجاح في بيراميدز 10 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد – ظهور كامافينجا.. وغياب بيل وألابا ويوفيتش 17 دقيقة | الدوري الإسباني
لوكاكو: حققت حلم الطفولة.. ولم أشك في جودة كوفاسيتش 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد يستقدم محمد مجدي من البنك الأهلي 30 دقيقة | الدوري المصري
أليجري: لا ألوم اللاعبين.. حين لا تفوز اخرس واعمل بجدية 40 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك