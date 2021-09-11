إصابة بيل

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 21:17

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ويلز × بيلاروسيا

تعرّض جاريث بيل للإصابة خلال مران ريال مدريد الأخير قبل مواجهة سيلتا فيجو.

ويستقبل ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو مساء غد الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وتدرّب لاعبو ريال مدريد على ملعبهم بعد الانتهاء من أعمال التجديد، مران لم يكمله بيل وغادره للإصابة.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية أن بيل عانى من آلام قوية في العضلة الخلفية للساق اليمنى.

وبالتالي يغيب بيل بشكلٍ مؤكد عن مواجهة سيلتا فيجو، في انتظار الفحوصات لتحديد مدة غيابه.

وخاض بيل مباراتين كاملتين مع منتخب بلاده ويلز في تصفيات كأس العالم بالتوقف الدولي الماضي.

وأوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن مشاركة بيل أمام سيلتا "تتوقف على حالته البدنية"، قبل أن يفقده بشكل مؤكد بعد إصابته في التدريب.

ويحل ريال مدريد ضيفا على إنتر ميلان في جوزيبي مياتزا يوم الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتنقل لمواجهة فالنسيا في المستايا الأحد 19 سبتمبر.

وشارك بيل بشكلٍ أساسي في مباريات ريال مدريد الثلاثة هذا الموسم حتى اللحظة، وسجل هدفا وحيدا.

بيل ريال مدريد في إسبانيا
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