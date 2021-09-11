حمد إبراهيم لـ في الجول: إيهاب جلال وقع اليوم لـ بيراميدز وليس منذ شهرين

شدد حمد إبراهيم مساعد إيهاب جلال في جهازه بالإسماعيلي، أن المدرب لم يوقع لبيراميدز سوى اليوم السبت.

وأعلن بيراميدز اليوم السبت تعيين إيهاب جلال مدربا للفريق، خلفا لتاكيس جونياس.

وقال إبراهيم لـ FilGoal.com: "الدليل على ذلك، أن بيراميدز كان مبلغا بتواجد الفريق تحت قيادة تاكيس جونياس فى التدريبات اليوم قبل أن يتم تأجيلها".

وأتبع "حتى أول أمس الجمعة، كان جلال يؤكد أنه لن يدرب في مصر في الوقت الحالي، ورفضت ذلك وقلت له إننا كجهازه نريد أن نعمل".

واستدرك "لا يمكن أن ننكر أن بيراميدز قدم عرضا لإيهاب جلال منذ شهرين ومن بعده جاءت عروض أخرى من أندية سيراميكا كليوباترا وفيوتشر والبنك الأهلي، وأخيرا المصري".

وشدد "الكل يعلم أن ايهاب جلال لا يمكن أن يوقع لأى ناد خلال الموسم وهذا مبدأ يطبقه حتى عندما كنت أعترض كان يقول لي إن من يريدنا سينتظرنا لنهاية الموسم".

وأكد " جلال قبل مهمة العمل فى الإسماعيلي لأنه يحمل له حبا خاصا، لأنه نادينا الذي له فضل علينا، والحمد لله حققنا الهدف معه وأبعدنا النادي عن منطقة الخطر".

وأتم "أرى أن جلال كان يود الاستمرار في الإسماعيلي، لكن ظروف عديدة في ساهمت في عدم التجديد والاستمرار شعر منها أن تحقيق النجاح سيكون صعبا".

إيهاب جلال بدأ الموسم الماضي رفقة مصر للمقاصة، قبل أن يتولى تدريب الإسماعيلي خلال منتصف الموسم.

ومع الإسماعيلي، قاد إيهاب جلال الفريق للبقاء في الدوري بعد بداية سيئة للمسابقة. قادهم في 19 مباراة، فاز في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في سبع مباريات.

التجربة هي الـ11 لـ إيهاب جلال في مسيرته التدريبية بعد فرق كهرباء الإسماعيلية، والحمام، وتليفونات بني سويف، وكفر الشيخ، ومصر للمقاصة، وإنبي، والزمالك، وأهلي طرابلس، والمصري، والإسماعيلي.

وأعلن بيراميدز أنه سيقيم مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء القادم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد والحديث عن تفاصيل الاتفاق وشرح خطة النادي مع المدير الفني الجديد، في حضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز،وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي للحديث عن تفاصيل التعاقد مع جلال.

وسيكون جلال خليفة لـ تاكيس جونياس المدرب اليوناني السابق لـ بيراميدز.

تاكيس جونياس تولى تدريب بيراميدز منتصف الموسم المنقضي خلفا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا. قادهم في 12 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة.