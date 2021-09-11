موسيالا البديل الذهبي.. بايرن ميونيخ يضرب لايبزج برباعية

سحق بايرن ميونيخ مضيفه لايبزج بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الألماني.

بداية البافاري أتت سريعة في الدقيقة 12 بتوقيع البولندي روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء سجلها في أسفل الزاوية اليمنى، وذلك بعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو.

وقبل نهاية الشوط الأول اضطر يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ لإجراء تبديله الأول، بإشراك جمال موسيالا بدلا من سيرج جنابري الذي غادر الملعب متأثرا بإصابته، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف نظيف.

مع بداية الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 47 سجل الضيوف ثاني الأهداف بتوقيع البديل موسيالا الذي أرسل الكرة في أسفل الزاوية اليمنى بعد عرضية مثالية من الكندي ألفونسو ديفيز.

وفي الدقيقة 51 سجل لايبزج هدفا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، ليرد بايرن ميونيخ سريعا في الدقيقة 54 بإنهاء مثالي من ليروي ساني على يسار المرمى، مسجلا الهدف الثالث بعد تمريرة حاسمة من موسيالا.

نجح لايبزج في تقليص الفارق بهدف كونراد لايمر في الدقيقة 58 بأعلى الزاوية اليمنى، وذلك بعد تمريرة حاسمة من كيفن كامبل.

انهمرت التغييرات في الدقيقة 59، بنزول جوسكو جافرديول وإميل فورسبرج وأمادو هايدارا في في صفوف لايبزج بدلا من أنخلينو وداني أولمو وكونراد لايمر.

على الناحية الأخرى دفع بايرن بكل من مارسيل سابيتزر لاعب لايبزج السابق وإريك ماكسيم تشوبو موتينج بدلا من ليون جوريتسكا وروبرت ليفاندوفسكي.

في الدقيقة 71 أجرى لايبزج رابع تبديلاته بنزول يوسف بولسن بدلا من أندريه سيلفا، فيما حل جوسيب ستانيسيتش ونيكلاس زوله بدلا من توماس مولر وبنجامين بافار في صفوف بايرن ميونيخ، وذلك في الدقيقة 75.

آخر تبديلات لايبزج أتى في الدقيقة 80 بنزول لوكاس كلوسترمان بدلا من ويلي أوربان، فيما كاد سابيتزر أن يضرب شباك فريقه السابق في الدقيقة 88، إلا أنه أهدر الكرة بصورة سيئة ليتصدى الحارس بسهولة.

أخيرا في الدقيقة 92 نجح تشوبو موتينج في تسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة بينية رائعة من جوشوا كيميتش، لينتهي اللقاء باحتلال بايرن ميونيخ للمركز الثاني بـ10 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر فولفسبورج، فيما تراجع لايبزج للمركز الثالث عشر بـ3 نقاط.