أرتيتا بعد الفوز الأول: عشت أفضل 10 أيام في مسيرتي

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 20:39

كتب : أحمد أباظة

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال شعوره بالارتياح أخيرا عقب تحقيق فريقه لأول فوز في البريميرليج هذا الموسم، والذي أتى على حساب نورويتش سيتي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "نحن سعداء للغاية. علمنا أنها ستكون مباراة صعبة، ولكننا حصلنا على ما نريده وهو الفوز بالمباراة والحصول على النقاط".

وأضاف "كان علينا أن نعاني، ولكني كنت أعلم أن الأمور ستسير بهذا الشكل حتى نحقق الفوز بهذه المباراة".

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وأوضح "بعد 3 هزائم تصبح الأمور معقدة. يجب أن أقول أني عشت أفضل 10 أو 14 يوما في مسيرتي الاحترافية كمدرب. ليسوا الأسهل، ولكن الأفضل".

وتابع "الشخص يتعلم الكثير في اللحظات الصعبة، حيث تعرف من معك، وترى الناس ومستوى التنظيم والجماهير التي نملكها أيضا، لقد كانوا مستعدين للمعاناة ورغم ذلك يواصلون المنح للفريق".

واختتم "اليوم والأسبوع الماضي كل العوامل تضافرت معا. يجب أن نواصل تحسين الكثير من الأشياء ولكن اليوم قمنا بـ7 تغييرات وظهرنا بشكل مختلف".

وكان آرسنال يحتل المركز الأخير في ترتيب البريميرليج قبل هذه المباراة بثلاث هزائم متتالية على يد برينتفورد (2-0) وتشيلسي (2-0) ومانشستر سيتي (5-0)، دون أن يسجل أي هدف، حتى كسر بيير إيميريك أوباميانج هذا الصيام بهدف الفوز في شباك نورويتش.

يذكر أن آرسنال يحتل الآن المركز السادس عشر بأول 3 نقاط له بعد 4 جولات من عمر الموسم.

أرسنال الدوري الإنجليزي أرتيتا
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