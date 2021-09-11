"بنبني للمستقبل".. إيهاب جلال مدربا لـ بيراميدز

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 20:34

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مدرب بيراميدز

في خطوة يبدو أنها تأخرت أكثر من موسم، أعلن بيراميدز رسميا عن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق.

"بنبني للمستقبل"، هكذا أعلن بيراميدز عن تعيين المدرب المصري الذي كان ضمن المرشحين لتدريب المنتخب في وقت سابق.

إيهاب جلال بدأ الموسم الماضي رفقة مصر للمقاصة، قبل أن يتولى تدريب الإسماعيلي خلال منتصف الموسم.

ومع الإسماعيلي، قاد إيهاب جلال الفريق للبقاء في الدوري بعد بداية سيئة للمسابقة. قادهم في 19 مباراة، فاز في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في سبع مباريات.

التجربة هي الـ11 لـ إيهاب جلال في مسيرته التدريبية بعد فرق كهرباء الإسماعيلية، والحمام، وتليفونات بني سويف، وكفر الشيخ، ومصر للمقاصة، وإنبي، والزمالك، وأهلي طرابلس، والمصري، والإسماعيلي.

وأعلن بيراميدز أنه سيقيم مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء القادم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد والحديث عن تفاصيل الاتفاق وشرح خطة النادي مع المدير الفني الجديد، في حضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز،وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي للحديث عن تفاصيل التعاقد مع جلال.

وسيكون جلال خليفة لـ تاكيس جونياس المدرب اليوناني السابق لـ بيراميدز.

تاكيس جونياس تولى تدريب بيراميدز منتصف الموسم المنقضي خلفا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا. قادهم في 12 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة.

وأعلن النادي في وقت سابق توجيه الشكر لـ جونياس.

إيهاب جلال بيراميدز
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