"بنبني للمستقبل".. إيهاب جلال مدربا لـ بيراميدز

في خطوة يبدو أنها تأخرت أكثر من موسم، أعلن بيراميدز رسميا عن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق.

"بنبني للمستقبل"، هكذا أعلن بيراميدز عن تعيين المدرب المصري الذي كان ضمن المرشحين لتدريب المنتخب في وقت سابق.

إيهاب جلال بدأ الموسم الماضي رفقة مصر للمقاصة، قبل أن يتولى تدريب الإسماعيلي خلال منتصف الموسم.

ومع الإسماعيلي، قاد إيهاب جلال الفريق للبقاء في الدوري بعد بداية سيئة للمسابقة. قادهم في 19 مباراة، فاز في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في سبع مباريات.

إيــهــاب جــلال 🤩 اهلا بالمدير الفني الجديد.. نورت #بيراميدز 👋 pic.twitter.com/EnBRd7OAPm — Pyramids FC (@pyramidsfc) September 11, 2021

التجربة هي الـ11 لـ إيهاب جلال في مسيرته التدريبية بعد فرق كهرباء الإسماعيلية، والحمام، وتليفونات بني سويف، وكفر الشيخ، ومصر للمقاصة، وإنبي، والزمالك، وأهلي طرابلس، والمصري، والإسماعيلي.

وأعلن بيراميدز أنه سيقيم مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء القادم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد والحديث عن تفاصيل الاتفاق وشرح خطة النادي مع المدير الفني الجديد، في حضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز،وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي للحديث عن تفاصيل التعاقد مع جلال.

وسيكون جلال خليفة لـ تاكيس جونياس المدرب اليوناني السابق لـ بيراميدز.

تاكيس جونياس تولى تدريب بيراميدز منتصف الموسم المنقضي خلفا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا. قادهم في 12 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة.

وأعلن النادي في وقت سابق توجيه الشكر لـ جونياس.