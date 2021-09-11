غزل المحلة يستقدم إبراهيم كوني من طلائع الجيش

أعلن نادي غزل المحلة عن ضم الإيفواري إبراهيم كوني قادما من طلائع الجيش في سوق الانتقالات الصيفية.

وضم غزل المحلة لاعب الوسط بعقد لمدة موسمين استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ كوني مغامرته في الدوري المصري مع حرس الحدود عام 2019، قبل أن ينتقل إلى الجيش مطلع الموسم الماضي.

وخاض كوني 24 مباراة مع الجيش، سجل خلالها هدفين.

ويمتلك كوني تجربتين سابقتين في الدوري المولدوفي رفقة ساكسان، وشيريف ترياسبول.

كما لعب لفترة قصيرة في سلوتسك البيلاروسي عام 2017.

واحتل غزل المحلة المركز 15 في الدوري المصري بالموسم الماضي برصيد 35 نقطة.