غزل المحلة يستقدم إبراهيم كوني من طلائع الجيش

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 20:24

كتب : رضا السنباطي

إبراهيم كوني - غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة عن ضم الإيفواري إبراهيم كوني قادما من طلائع الجيش في سوق الانتقالات الصيفية.

وضم غزل المحلة لاعب الوسط بعقد لمدة موسمين استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ كوني مغامرته في الدوري المصري مع حرس الحدود عام 2019، قبل أن ينتقل إلى الجيش مطلع الموسم الماضي.

وخاض كوني 24 مباراة مع الجيش، سجل خلالها هدفين.

ويمتلك كوني تجربتين سابقتين في الدوري المولدوفي رفقة ساكسان، وشيريف ترياسبول.

كما لعب لفترة قصيرة في سلوتسك البيلاروسي عام 2017.

واحتل غزل المحلة المركز 15 في الدوري المصري بالموسم الماضي برصيد 35 نقطة.

إبراهيم كوني غزل المحلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس الأهلي – تعادل بطلي النيجر وبوروندي.. والحسم في دار السلام 3 دقيقة | إفريقيا
أرتيتا بعد الفوز الأول: عشت أفضل 10 أيام في مسيرتي 3 دقيقة | أوروبا
"بنبني للمستقبل".. إيهاب جلال مدربا لـ بيراميدز 9 دقيقة | الدوري المصري
لوكاكو يلتهم أستون فيلا.. تشيلسي يفوز بثلاثية ويزاحم يونايتد على الصدارة 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
غزل المحلة يستقدم إبراهيم كوني من طلائع الجيش 18 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – سعد سمير ونيدفيد قريبان من فيوتشر 25 دقيقة | الدوري المصري
بداية كارثية.. نابولي يطعن يوفنتوس في دربي إيطاليا 33 دقيقة | الدوري الإيطالي
هل فكر سولشاير في استبعاد رونالدو من التشكيل؟ المدرب يجيب 39 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك