خبر في الجول – سعد سمير ونيدفيد قريبان من فيوتشر

صار ثنائي الأهلي، سعد سمير، وكريم وليد "نيدفيد"، قريبان من الانضمام لـ فيوتشر.

وعلم FilGoal.com أن الثنائي قريب من الانضمام إلى فيوتشر على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يكون سعد سمير قائدا للفريق حال إتمام الصفقة، وهو الأمر المتوقع خلال الساعات المقبلة.

ويبلغ سعد سمير من العمر 32 عاما، وانضم للأهلي عام 2009.

وإجمالا لعب سعد 204 مباراة مع الأهلي، وفاز مع الفريق بـ 21 بطولة بينهم 4 دوري أبطال إفريقيا.

أما نيدفيد، فيبلغ من العمر 24 عاما، وغيبته الإصابة لأكثر من عامين.

ولعب نيدفيد مع الأهلي 68 مباراة سجل فيهم 7 أهداف، وفاز بـ 3 ألقاب دوري مع الأهلي.