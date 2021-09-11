خبر في الجول – سعد سمير ونيدفيد قريبان من فيوتشر

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 20:17

كتب : أحمد الخولي

سعد سمير الأهلي الإنتاج الحربي

صار ثنائي الأهلي، سعد سمير، وكريم وليد "نيدفيد"، قريبان من الانضمام لـ فيوتشر.

كريم نيدفيد

النادي : الأهلي

سعد سمير

النادي : الأهلي

فيوتشر
الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الثنائي قريب من الانضمام إلى فيوتشر على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يكون سعد سمير قائدا للفريق حال إتمام الصفقة، وهو الأمر المتوقع خلال الساعات المقبلة.

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ويبلغ سعد سمير من العمر 32 عاما، وانضم للأهلي عام 2009.

وإجمالا لعب سعد 204 مباراة مع الأهلي، وفاز مع الفريق بـ 21 بطولة بينهم 4 دوري أبطال إفريقيا.

أما نيدفيد، فيبلغ من العمر 24 عاما، وغيبته الإصابة لأكثر من عامين.

ولعب نيدفيد مع الأهلي 68 مباراة سجل فيهم 7 أهداف، وفاز بـ 3 ألقاب دوري مع الأهلي.

سعد سمير كريم نيدفيد فيوتشر الأهلي
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