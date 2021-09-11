هل فكر سولشاير في استبعاد رونالدو من التشكيل؟ المدرب يجيب

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 20:03

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو وأولي جونار سولشاير

كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد حقيقة ما أثير عن تفكيره في عدم الدفع بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي، وذلك عقب فوز فريقه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سولشاير في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "حين تفوز بمباراة تستمتع بذلك. حين ترى الجماهير سعيدة تزداد متعتك حقا. كان هناك الكثير من التوقعات المنتظر تحقيقها اليوم، وكلها قد حدثت".

وأضاف "يجب أن نقدم للجماهير ما ينتظرونه كل مرة. هذا هو مانشستر يونايتد، وهذا الواقع لا يتغير".

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وعن الظهور الأول للنجم البرتغالي العائد قال سولشاير: "كريستيانو رونالدو تطور وأصبح هدافا مذهلا. لعب مباراة رائعة وتمكن من ربط اللعب بصورة جيدة للغاية".

وبسؤاله عما إذا كان قد فكر بشأن عدم الدفع برونالدو في التشكيل الأساسي لهذه المباراة أوضح "بالتأكيد لا. هذا هو كريستيانو. لقد كان يوما يستمتع به الجميع".

وعن لعب رونالدو إلى جانب نجم الفريق ومواطنه البرتغالي برونو فيرنانديز قال: "اللاعبون الجيدون يمكنهم دائما اللعب معا. بينهما احترام مشترك واعتادا اللعب في منتخب البرتغال معا".

واختتم "من المبكر أن نتوقع أين سننهي الموسم. يجب أن نتحلى بالاستمرارية ثم نرى. لقد تغيرت الأجواء عن السابق، وهكذا يجب أن يشعر الجمهور".

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة ترتيب البريميرليج بصورة مؤقتة، برصيد 10 نقاط من أول 4 جولات.

يذكر أن رونالدو سجل هدفين في ظهوره الأول بقميص الشياطين الحمر، للمرة الأولى منذ رحيله عام 2009 إلى ريال مدريد.

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