مؤتمر أنشيلوتي: تصريحات تشيفرن؟ ريال مدريد فاز بدوري الأبطال 13 مرة

رد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بقوة، على أليكساندر تشيفرن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

تشيفرن واصل توجيه سهامه لـ ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز هذا الأسبوع وأبدى عدم اهتمامه بوجود الملكي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "من الغريب بالنسبة لي أن رئيس مؤسسة مهمة مثل الاتحاد الأوروبي قد تحدث هكذا عن رئيس نادٍ فاز بدوري أبطال أوروبا 13 مرة. لو كان غير كفء بـ13 دوري أبطال، فكيف هم الآخرون؟".

ويعود ريال مدريد لملعبه التاريخي سانتياجو برنابيو في مواجهة سيلتا فيجو لأول مرة منذ مارس 2020 بعد الانتهاء من أعمال تجديده.

وعلّق أنشيلوتي: "إنه يوم مميز لكل مشجعي ريال مدريد، ولنا أيضا لأننا نعود إلى ملعبنا. إنه ملعب ساعد الفريق دائما. هو يوم مميز وعلينا أن نكمله بتقديم مباراة مميزة. الأهم هو النقاط الثلاث، هذا هو هدفنا الأكبر".

وكشف: "مارسيلو بخير وكذلك فيرلان ميندي. ولدينا ميجيل أيضا. هناك منافسة في هذا المركز وذلك جيد. استعدنا مودريتش وناتشو. قائمتنا في حالة جيدة".

وتابع: "كامافينجا لعب في الدوري الفرنسي، وكذلك مع منتخب الشباب، لديه الحماس والدافع للتواجد هنا، تدرب جيدا مع الفريق ويمتلك جودة كبيرة، إنه جاهز لمباراة الغد".

وسُئل أنشيلوتي عن الفارق الذي حل عليه بالمقارنة مع نسخته التي درّبت ريال مدريد قبل عدة سنوات.

فأجاب المدرب الإيطالي المخضرم بحكمة: "آمل أن أكون قد تحسّنت، مررت بـ بايرن ميونيخ ونابولي وإيفرتون، لدي خبرة أكبر ورغبة للتواجد هنا. حتى يتحسن المدرب فيجب الاستمتاع بالتجربة وكذلك التطلع لما هو قادم وليس ما فات. دائما هناك ما يمكنك تعلمه في كرة القدم".

وعن موقف لاعبيه الدوليين: "لاعبو أمريكا الجنوبية عادوا يوم أمس، وقد تدربوا تدريبا خفيفا، ليس لديهم مشكلة في اللعب، سأتحدث معهم ولو كان أحدهم مرهقا فإنه لن يشارك. لكنهم لا يعانون من مشاكل ويبدو أن تعافيهم بعد الرحلة يسير بشكل جيد".

ويخوض كاسيميرو وفينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو وفيدي فالفيردي سباقا مع الزمن للحاق بمباراة سيلتا فيجو بعد عودتهم من رحلة طويلة أمس الجمعة عقب المشاركة في التوقف الدولي.

وسُئل أنشيلوتي عما إذا كان محبطا من عدم نجاح صفقة كيليان مبابي: "لا، لا نعاني من أي إحباط. إنه لاعب كبير بالطبع وقد بقي في باريس سان جيرمان. نتمنى له التوفيق ونركز على فريقنا ولاعبينا. لدينا قائمة قوية للغاية قادرة على تحقيق الكثير من الأشياء هذا العام".

وأوضح: "هناك مشكلة في جدول المباريات ويجب على الليجا والاتحاد الأوروبي والدولي أن يقوموا بحلها. إنه جدول مباريات صعب للغاية، أعتقد أن اتخاذ الليجا قرارات للحفاظ على سلامة اللاعبين هو أمر جيد".

وأشاد بلاعبه: "هازارد لعب مباريات مميزة مع بلجيكا، إنه يعود للنسخة التي نعرفها عنه. أنا سعيد، ومتأكد من عودته لمستواه المعتاد".

وكشف أن ماريانو دياز كان قريبا من المغادرة: "ماريانو طلب الرحيل في نهاية سوق الانتقالات، لكنه لم يجد فريقا وظل معنا. لديه الرغبة والحافز، وتلك هي الوسيلة الوحيد لحجز مكان في الفريق. لديه نفس فرص بقية اللاعبين".

وأشاد بقائمته: "التنافس في وسط الملعب مذهل للغاية، لدينا لاعبي وسط رائعين ومن بين الأفضل في العالم مثل كاسيميرو وكروس ومودريتش، ليس لدي مشكلة في قول ذلك، فالعالم كله يعر ذلك. ولدينا أيضا فالفيردي وكامافينجا وإيسكو وسيبايوس الذي يتعافى. عليهم التحلي بالصبر، لا أستطيع الدفع بكل اللاعبين معا في الملعب. ليس لدي مشكلة في ترك واحد أو اثنين على مقاعد البدلاء، الأهم أن يتقبلوا الوضع وأن تكون هناك منافسة كبيرة".

وتابع: "كروس يتحسن لكن لسنا في عجلة من أمرنا، الأهم أن يتعافى جيدا، أعتقد أنه سيعود قريبا".

وعن إمكانية استقبال جاريث بيل في برنابيو بصافرات استهجان: "بداية بيل هذا الموسم كانت مميزة، تدرب جيدا وعليه المواصلة، لم يصل لأفضل مستوياته بعد، عليه التحسن. هو متاح لكن مسألة مشاركته تتوقف على الجانب البدني لأني يجب أن أقيّم وضع من كانوا مع منتخباتهم في التوقف الدولي".

وأتم: "جمهور سانتياجو برنابيو متطلب، إنهم يريدون رؤية لاعبين متحفزين وأن يعطوا كل ما لديهم في الملعب. هازارد وبيل لو أعطوا كل ما لديهم فيمكنهم أن يتحلوا بالهدوء".

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز 18 بعد تلقيه 3 هزائم.