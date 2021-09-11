أولى كلمات رونالدو عقب العودة: لهذا يدعى أولد ترافورد "مسرح الأحلام"

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 19:34

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو في بدايته على ملعب أولد ترافورد

في أولى كلماته عقب ظهوره الأول بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ 12 عاما، تحدث كريستيانو رونالدو عن سعادته بالفوز والتسجيل على حساب نيوكاسل يونايتد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع للبريميرليج.

وكتب رونالدو في رساله عبر منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "عودتي إلى أولد ترافورد كان تذكيرا مختصرا بسر تسمية هذا الملعب مسرح الأحلام".

وأضاف "بالنسبة لي، كان هذا الملعب مكانا ساحرا حيث يمكنك تحقيق كل ما تضعه بذهنك".

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وتابع "مع زملائي ومع التشجيع المذهل الذي نحصل عليه دائما من المدرجات، نحن نواجه الطريق أمامنا بثقة وتفاؤل بكوننا سنحتفل معا في النهاية".

واختتم "فخور بالعودة إلى مان يونايتد وباللعب في البريميرليج مرة أخرى، ولكن فوق كل شيء، سعيد بمساعدة الفريق. هيا بنا أيها الشياطين".

وافتتح رونالدو فترته الثانية بقميص الشياطين الحمر بأفضل صورة ممكنة، حيث سجل الهدف الأول من متابعة لتسديدة ميسون جرينوود، وبعد تعادل خافيير مانكويلو للضيوف استرد صاروخ ماديرا التقدم بالهدف الثاني، ثم تلاه برونو فيرنانديز وجيسي لينجارد بالهدفين الثالث والرابع.

ورفع هذا الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط على صدارة جدول ترتيب البريميرليج بصورة مؤقتة.

يذكر أن رونالدو انضم لأحمر مانشستر للمرة الأولى في 2003 قادما من سبورتينج لشبونة البرتغالي، ثم غادره في 2009 إلى ريال مدريد الإسباني، الذي انتقل منه إلى يوفنتوس الإيطالي في 2018 قبل عودته إلى أولد ترافورد مرة أخرى.

مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو الدوري الإنجليزي
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