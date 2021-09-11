في غياب ميسي ونيمار.. سان جيرمان يلحق الهزيمة الأولى في التاريخ بـ كليرمونت فوت

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه كليرمونت فوت بأربعة أهداف دون رد في ملعب حديقة الأمراء بالجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وسجّل الإسباني أندير هيريرا مرتين، فيما أضاف كيليان مبابي الثالث، واختتم السنغالي إدريسا جانا جوي الأهداف.

ليعزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة وهي العلامة الكاملة.

فيما تجمّد رصيد كليرمون فوت عند 8 نقاط في المركز الثالث بعد أن تلقى هزيمته الأولى في الموسم.

وتعد تلك الهزيمة هي الأولى على الإطلاق لـ كليرمونت فوت في تاريخه بالدوري الفرنسي الذي يشارك فيه لأول مرة على الإطلاق هذا الموسم.

وشارك الإيطالي جيانلويجي دوناروما في حراسة مرمى باريس سان جيرمان مسجلا ظهوره الأول مع الفريق العاصمي.

فيما غاب ليونيل ميسي، ونيمار جونيور، وآنخل دي ماريا بعد مشاركتهم في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية، بينما ظل كيلور نافاس وجورجينو فينالدوم على مقاعد البدلاء.

وتقدّم سان جيرمان بعد 20 دقيقة بواسطة هيريرا الذي أضاف بعدها الثاني سريعا في الدقيقة 31.

ليكون لاعب الإسباني قد سجل 3 أهداف في آخر مباراتين مع باريس سان جيرمان.

وفي الشوط الثاني أضاف مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 55 بعد تمريرة رائعة من يوليان دراكسلر.

ليرفع مبابي رصيده إلى 4 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

قبل أن يختتم جانا جوي الأهداف في الدقيقة 65.