برونو عن رونالدو: اللاعبون الجيدون يمكنهم اللعب معا

أبدى البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برونو في تصريحاته لـ"سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كانت المباراة ستعتبر مثالية إن لم نستقبل الهدف. نحن سعداء للغاية والأداء بصورة عامة كان جيدا".

وأضاف "نيوكاسل فريق منظم للغاية ويدافع بشكل جيد، ولكننا حركنا الكرة بسرعة وانتظرنا اللحظة المناسبة لضربهم".

وعن الهدف الذي سجله في المباراة من تسديدة خارج منطقة الجزاء أوضح: "إنه شيء أعمل عليه، واليوم حصلت على الفرصة وسجلت".

أما عن الظهور الأول لمواطنه كريستيانو رونالدو النجم العائد إلى مانشستر يونايتد، قال فيرنانديز: "الكل يعرف ما يجلبه كريستيانو رونالدو للنادي، ونحن سعداء للغاية بالحصول عليه".

وتابع "الشيء الأكثر أهمية كما سيقول بنفسه هو تحقيق النتيجة للفريق. اللاعبون الجيدون يمكنهم دائما اللعب معا".

واختتم "لقد أتينا من نهاية الموسم الماضي ببعض الأخطاء ولكننا لعبنا بصورة جيدة. النادي يستمر في التحسن والآن هو وقت اتخاذ الخطوة التالية".

وكان برونو قد سجل الهدف الثالث لصالح الشياطين الحمر، فيما سجل رونالدو الهدفين الأول والثاني، قبل أن يختتم البديل جيسي لينجارد رباعية الفريق.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل صدارة البريميرليج مؤقتا بـ10 نقاط من أول 4 مباريات، بواقع 3 انتصارات وتعادل وحيد.