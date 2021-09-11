برونو عن رونالدو: اللاعبون الجيدون يمكنهم اللعب معا

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 18:50

كتب : أحمد أباظة

برونو فيرنانديز - كريستيانو رونالدو

أبدى البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد سعادته بالفوز على نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برونو في تصريحاته لـ"سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كانت المباراة ستعتبر مثالية إن لم نستقبل الهدف. نحن سعداء للغاية والأداء بصورة عامة كان جيدا".

وأضاف "نيوكاسل فريق منظم للغاية ويدافع بشكل جيد، ولكننا حركنا الكرة بسرعة وانتظرنا اللحظة المناسبة لضربهم".

أخبار متعلقة
عودة ليالي رونالدو الممتعة في مسرح الأحلام.. يونايتد يضرب نيوكاسل برباعية "احكموا علينا الآن".. أرسنال يسجل هدفه وانتصاره الأول ضد نورويتش سيلفا ينقذ العرض.. مانشستر سيتي يجتاز ليستر ويواصل مطاردة يونايتد

وعن الهدف الذي سجله في المباراة من تسديدة خارج منطقة الجزاء أوضح: "إنه شيء أعمل عليه، واليوم حصلت على الفرصة وسجلت".

أما عن الظهور الأول لمواطنه كريستيانو رونالدو النجم العائد إلى مانشستر يونايتد، قال فيرنانديز: "الكل يعرف ما يجلبه كريستيانو رونالدو للنادي، ونحن سعداء للغاية بالحصول عليه".

وتابع "الشيء الأكثر أهمية كما سيقول بنفسه هو تحقيق النتيجة للفريق. اللاعبون الجيدون يمكنهم دائما اللعب معا".

واختتم "لقد أتينا من نهاية الموسم الماضي ببعض الأخطاء ولكننا لعبنا بصورة جيدة. النادي يستمر في التحسن والآن هو وقت اتخاذ الخطوة التالية".

وكان برونو قد سجل الهدف الثالث لصالح الشياطين الحمر، فيما سجل رونالدو الهدفين الأول والثاني، قبل أن يختتم البديل جيسي لينجارد رباعية الفريق.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل صدارة البريميرليج مؤقتا بـ10 نقاط من أول 4 مباريات، بواقع 3 انتصارات وتعادل وحيد.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي رونالدو برونو فيرنانديز
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – سعد سمير ونيدفيد قريبان من فيوتشر 3 دقيقة | الدوري المصري
بداية كارثية.. نابولي يطعن يوفنتوس في دربي إيطاليا 11 دقيقة | الدوري الإيطالي
هل فكر سولشاير في استبعاد رونالدو من التشكيل؟ المدرب يجيب 18 دقيقة | أوروبا
مؤتمر أنشيلوتي: تصريحات تشيفرن؟ ريال مدريد فاز بدوري الأبطال 13 مرة 31 دقيقة | الدوري الإسباني
زد ينظم حفل تكريم لأبطال أولمبياد طوكيو 2020 42 دقيقة | طوكيو 2020
أولى كلمات رونالدو عقب العودة: لهذا يدعى أولد ترافورد "مسرح الأحلام" 46 دقيقة | أوروبا
في غياب ميسي ونيمار.. سان جيرمان يلحق الهزيمة الأولى في التاريخ بـ كليرمونت فوت ساعة | الدوري الفرنسي
برونو عن رونالدو: اللاعبون الجيدون يمكنهم اللعب معا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك