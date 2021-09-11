مران الزمالك – انتظام أوناجم.. وتقسيمة بطول الملعب

شارك محمد أوناجم لاعب الزمالك، الذي أمضى الموسم الماضي معارا للوداد المغربي، في مران الفريق اليوم السبت.

محمد أوناجم النادي : الوداد الرياضي الزمالك

وعقد أوناجم جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، قبل انطلاق التدريب، كما احتفل اللاعبون بعودة أوناجم لصفوف الفريق بتنظيم ممر شرفي له.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا خاصا لأوناجم، حيث خاض تدريبات الجري حول الملعب ولم يشارك في التقسيمة التي أقيمت خلال المران مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وبالنسبة لبقية المران، فأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية وبدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي قبل انطلاق المران ، وشارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر في التدريبات الجماعية للفريق، مثله مثل مروان حمدي بعد أن حصل على راحة أمس الجمعة.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، فقد ركز الجهاز الفني على الجوانب البدنية في بداية التدريب، قبل خوض تقسيمة بطول الملعب.

وشهدت تقسيمة الفريق بحسب الموقع الرسمي تألق عمر كمال عبد الواحد وحازم إمام ومحمد عواد وأيمن حفني.