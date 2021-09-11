كرة طائرة – مصر تقلب تأخرها أمام أوغندا وتضرب موعدا ناريا مع تونس في نصف نهائي إفريقيا

فاز منتخب مصر على نظيره الأوغندي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

وبذلك تتأهل مصر لمواجهة تونس في صدام تكسير عظام الإثنين المقبل بالدور نصف النهائي.

وتأخرت مصر في الشوط الأول أمام أوغندا بخسارتها 28-30 بعد منافسة شرسة.

قبل أن تقلب تأخرها وتفوز بثلاثة أشواط متتالية وتحسم اللقاء وتتجنب المفاجأة.

وكانت تونس قد فازت بدورها على الكونغو الديمقراطية بثلاثة أشواط دون رد.

ويُلعَب نصف النهائي الثاني بين الكاميرون والفائز من المغرب ورواندا.

وبدأت مصر البطولة بخسارة مفاجئة أمام كينيا، قبل أن تنتفض بفوزين متتاليين أمام تنزانيا والمغرب لتتصدر مجموعتها.

ويتأهل البطل ووصيف البطولة إلى منافسات بطولة العالم 2022 التي تستضيفها روسيا.

وسبق لـ مصر الفوز باللقب 8 مرات آخرها في 2015، بينما تعد تونس صاحبة الرقم القياسي وحاملة اللقب بـ10 ألقاب تاريخيا.