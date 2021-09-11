كرة طائرة – مصر تقلب تأخرها أمام أوغندا وتضرب موعدا ناريا مع تونس في نصف نهائي إفريقيا

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 18:37

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة

فاز منتخب مصر على نظيره الأوغندي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

وبذلك تتأهل مصر لمواجهة تونس في صدام تكسير عظام الإثنين المقبل بالدور نصف النهائي.

وتأخرت مصر في الشوط الأول أمام أوغندا بخسارتها 28-30 بعد منافسة شرسة.

أخبار متعلقة
كرة طائرة – مصر تتجاوز المغرب وتعبر إلى ربع النهائي لمواجهة أوغندا كرة طائرة - بعد مفاجأة الافتتاح.. منتخب مصر يستعيد توازنه ويهزم تنزانيا في بطولة إفريقيا كرة طائرة - منتخب مصر يفتتح مشواره الإفريقي بخسارة مفاجئة من كينيا

قبل أن تقلب تأخرها وتفوز بثلاثة أشواط متتالية وتحسم اللقاء وتتجنب المفاجأة.

وكانت تونس قد فازت بدورها على الكونغو الديمقراطية بثلاثة أشواط دون رد.

ويُلعَب نصف النهائي الثاني بين الكاميرون والفائز من المغرب ورواندا.

وبدأت مصر البطولة بخسارة مفاجئة أمام كينيا، قبل أن تنتفض بفوزين متتاليين أمام تنزانيا والمغرب لتتصدر مجموعتها.

ويتأهل البطل ووصيف البطولة إلى منافسات بطولة العالم 2022 التي تستضيفها روسيا.

وسبق لـ مصر الفوز باللقب 8 مرات آخرها في 2015، بينما تعد تونس صاحبة الرقم القياسي وحاملة اللقب بـ10 ألقاب تاريخيا.

مصر بطولة إفريقا للطائرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
برونو عن رونالدو: اللاعبون الجيدون يمكنهم اللعب معا 3 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك – انتظام أوناجم.. وتقسيمة بطول الملعب 6 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة – مصر تقلب تأخرها أمام أوغندا وتضرب موعدا ناريا مع تونس في نصف نهائي إفريقيا 16 دقيقة | مصر
جوارديولا: شمايكل أفضل لاعب في ليستر.. كنا نستحق تسجيل المزيد 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله لـ في الجول: الشرقية للدخان لم يسدد رسوم دخول بلح.. عليهم بإظهار المستندات 23 دقيقة | الدوري المصري
سيلفا صاحب هدف الفوز: هزمنا واحد من أفضل فرق البريميرليج 31 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(0) أستون فيلا.. جوووول لوكاكو والأول 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الزمالك – تاسكر الكيني يحبط أرتا سولار في جيبوتي 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك