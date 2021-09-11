وكيله لـ في الجول: الشرقية للدخان لم يسدد رسوم دخول بلح.. عليهم بإظهار المستندات

نفى ميشو سمير، وكيل محمد بلح المهاجم الفلسطيني المنضم حديثا للمصري البورسعيدي، أن يكون نادي الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) قد سدد أي رسوم خاصة بدخول اللاعب إلى مصر.

وفي وقت سابق، أبدى باسم عادل عضو مجلس إدارة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، سخطه من خطوة انتقال الفلسطيني إلى المصري، حيث قال لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع محمد بلح لاعب فلسطين وسهّلنا إجراءات عبوره إلى مصر مع دفع وثيقة التأمين وانتظرنا وصوله، بات في منزل مواطنه محمود وادي الذي تواصل بدوره مع إدارة المصري التي وقّعت مع بلح. تواصلنا مع سمير حلبية رئيس المصري وأكد لنا عدم علمه بتواصلنا مع اللاعب قبلهم، وأوضح لنا أن اللاعب وقّع للمصري وحصل على مقدم تعاقده، تواصلنا مع نصر عزام من أجل التقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد اللاعب للحصول على حقنا".

ولكن وكيل اللاعب قال لـ FilGoal.com: "بلح تلقى عرضين من مصر وهما إيسترن كومباني والمصري وعلى أساس تلك العروض حضر اللاعب إلى القاهرة".

وشدد "اللاعب تكفل بمصاريف رحلة العبور وتقدر الرسوم بحوالى 1000 دولار سددها لإحدى شركات السياحة المسؤولة عن تنسيق العبور، فور وصول اللاعب للقاهرة قرر أن يبدأ التفاوض مع النادي المصري وخلال الجلسة وافق على التوقيع وانتهت إجراءات التوقيع مع مسؤولى إدارة المصري".

وأكد "نادي إيسترن كومباني لم يسدد أى رسوم مالية من أجل رحلة عبور اللاعب وما تم هو إرسال دعوة رسمية للاعب مثلما فعل النادى المصري، وإذا امتلك نادي إيسترن كومباني أي مستندات رسمية عن سداد أى رسوم مالية فعليه بإظهارها".