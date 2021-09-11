سيلفا صاحب هدف الفوز: هزمنا واحد من أفضل فرق البريميرليج

أبدى البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي سعادته بالفوز على خصم صعب مثل ليستر سيتي، وهو ما تحقق بفضل هدفه ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سيلفا في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت"عقب المباراة: "ليستر فريق يصعب اللعب ضده، فهو بالنسبة لي واحد من أفضل فرق الدوري".

وأضاف "كان لديهم فرصهم أيضا، وكان يجب أن نسجل في توقيت أبكر خلال الشوط الأول، ولكننا حصلنا على النقاط الثلاث في ملعب يصعب اللعب عليه. نحن سعداء للغاية بهذا الفوز".

وعن تسجيله لهدف الانتصار قال سيلفا: "أنا دائما أحاول أن أقدم أفضل ما أملك لمساعدة الفريق واليوم كنت قادرا على هذا بتسجيل هدف ولذلك أنا سعيد للغاية".

وأوضح "نحن نعرف إلى أي درجة لديهم الجودة في التعامل مع الكرة. نعرف كيف يلعب هذا الفريق، ولقد عانينا أمامهم في مباراة الدرع الخيرية".

واختتم "حاولنا إيقافهم في المرتدات، وكان حارسهم (كاسبر شمايكل) جيدا اليوم في مواجهتنا. حصلنا على النقاط والآن نسير للأمام".

وكان سيلفا قد سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 من متابعة لكرة مواطنه البرتغالي جواو كانسيلو، ليرفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتا.

يذكر أن ليستر سيتي كان قد تغلب على مانشستر سيتي في افتتاح الموسم بمباراة الدرع الخيرية، وذلك بهدف نظيف سجله كيليتشي إياناتشو من ركلة جزاء في الدقيقة 89.