ريان يسجل وكوكا يصنع في انتصار كونيا على ألتاي

فاز كونيا سبور على ضيفه ألتاي سبور بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من الدوري التركي.

وشارك أحمد حسن كوكا وصنع هدفا لفريقه كونيا، كما ظهر أحمد ياسر ريان وسجل هدف فريقه ألتاي الوحيد.

ليرفع كونيا رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المسابقة مؤقتا، بينما تجمّد رصيد ألتاي عند 6 نقاط في المركز السابع.

وبدأ الثنائي الهجومي المصري المباراة من على دكة البدلاء، قبل أن يشاركا كبديلين.

كونيا تقدّم في الدقيقة السابعة بهدف سونر ديكمن، قبل أن يضيف عبد الكريم بارداكسي هدفا ثانيا في الدقيقة 20.

بين الشوطين شارك ريان بديلا لـ مارتين رودريجيز، بينما دخل كوكا في الدقيقة 70.

وفي ظهوره الأول مع كونيا، نجح كوكا في صناعة الهدف الثالث لفريقه بضربة رأسية ترجمها البوسني عمار رحمانوفيتش في الدقيقة 83.

قبل أن يسجل ريان هدف ألتاي الوحيد بضربة رأسية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في مقابلة لركلة ركنية.

ليكون ريان قد سجل هدفين في 3 مشاركات مع ألتاي منذ انتقاله إليه قادما من الأهلي مطلع الموسم.