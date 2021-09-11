هالاند يقود دورتموند لقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة مجنونة من 7 أهداف

فاز بوروسيا دورتموند على مضيفه باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ملعب باي أرينا، بالجولة الرابعة للدوري الألماني.

فلوريان فيرتس تقدّم لـ ليفركوزن في الدقيقة التاسعة بصناعة باولينيو، لكن إرلينج هالاند أدرك التعادل برأسية في الدقيقة 37 بعد عرضية توماس مونييه.

دورتموند كاد أن يتقدم بعد دقيقتين بهدف الإنجليزي جود بيلينجهام، لكن تقنية الفيديو ألغته لوجود مخالفة سابقة.

الرد جاء قاسيا من نجم يورو 2020 عندما تقدّم باتريك شيك لـ ليفركوزن بهدفٍ ثانٍ في الثواني الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة فيرتس.

الإثارة استمرت مع بداية الشوط الثاني عندما هز يوليان براندت شباك فريقه السابق مدركا التعادل لـ دورتموند، لكن موسى ديابي أعاد ليفركوزن للمقدمة بهدف ثالث في الدقيقة 55.

دورتموند لم يستسلم، فتعادل في الدقيقة 71 بهدف رافاييل جيريرو، قبل أن يسجل هالاند المُدمّر هدف الانتصار من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 7 نقاط في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، فاز فولفسبورج على مضيفه جروثر فيورث بهدفين دون رد في ملعب سبورت بارك رونوف توماس سومر.

لوكاس نميتشا تقدم بالهدف الأول للضيوف في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الهولندي فوت فيجهورست هدفا ثانيا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ليحافظ فولفسبورج على صدارته بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، ويتجمّد رصيد فيورث عند نقطة وحيدة في المركز 17 –قبل الأخير-.

وواصل ماينتس بدايته القوية وتغلب على مضيفه هوفنهايم بهدفين دون رد في ملعب بريزيرو أرينا.

ماينتس تقدم بهدف جوناثان بوركاردت بالدقيقة 21، قبل أن يضيف الدنماركي ماركوس إنجفارتسن هدفا ثانيا بالدقيقة 77.

ليرفع ماينتس رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، ويتجمد رصيد هوفنهايم عند 4 نقاط في المركز التاسع.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز السادس بسبع نقاط، لكنه يواجه لايبزج بعد قليل ضمن مباريات الجولة الرابعة.