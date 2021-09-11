ثنائي دفاع الاتحاد إلى فيوتشر

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 17:29

كتب : هاني العوضي

محمود رزق - الاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري رسميا عن انتقال ثنائي دفاع الفريق، محمود شعبان ومحمود رزق، إلى فيوتشر إف سي.

وقال الاتحاد السكندري في بيان رسمي:"وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على انتقال محمود شعبان و محمود رزق اللاعبين السابقين بصفوف الفريق لنادى فيوتشر أف سى الصاعد حديثا للدورى الممتاز وقبول العرض المالى لانتقالهم" .

وأردف "جاء انتقال اللاعبان لصفوف نادى فيوتشر أف سى بعد الإطلاع على الرؤية الفنية لحسام حسن المدير الفني للفريق و إبراهيم حسن مدير الكرة و موافقتهم على انتقال اللاعبين".

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وأتم "كل التوفيق والأمنيات الطيبة لمحمود شعبان ومحمود رزق في خطواتهم القادمة".

ويعد ذلك أول إعلان رسمي لأي صفقة لنادي فيوتشر إف سي حتى الآن.

ويلعب رزق في مركز قلب الدفاع ويبلغ من العمر 27 عاما، وانتقل للاتحاد من الإنتاج الحربي قبل 3 سنوات.

أما شعبان فهو ظهير أيمن، ويبلغ من العمر 26 عاما، ومن ناشئي زعيم الثغر.

الاتحاد السكندري فيوتشر إف سي محمود رزق محمود شعبان
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