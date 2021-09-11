المصري لـ في الجول: أموتو ليس للبيع وسنجدد له.. لن نفرط في قوام الفريق

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 17:09

كتب : أيمن عيد

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أوستين أموتو في أسوان

شدد أحمد شملة عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن أوستن أموتو مهاجم الفريق البورسعيدي، ليس للبيع.

أوستين أموتو

النادي : المصري

المصري

وقال شملة لـ FilGoal.com: "لا نفكر في رحيل اللاعب النيجيري على الإطلاق، سنقوم بالتجديد له خلال الساعات المقبلة".

وشدد شملة "القوام الأساسي للفريق ليس للبيع، ونقوم حاليا بتدعيم صفوفنا للظهور بشكل قوي في الموسم المقبل".

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وأتم "محمد عبد اللطيف (جريندو) وأحمد رفعت مستمران مع الفريق".

ويبلغ أموتو من العمر 28 عاما، وسجل 20 هدفا مع المصري في 75 مباراة.

وضم المصري حتى الآن المدافعان أحمد علاء، وإسلام جمال، ولاعبا الوسط أسامة الجزار وأحمد الشيخ، والمهاجمان عمرو مرعي ومحمد بلح.

أوستن أموتو المصري
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