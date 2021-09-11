وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل أحمد رفعت عن المصري

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 16:47

كتب : أيمن عيد

أحمد رفعت يسجل ويحتفل بهدف المصري الثاني في وادي دجلة

كشف ميدو حُزين وكيل أعمال أحمد رفعت جناح النادي المصري، حقيقة رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق.

وقال ميدو حُزين في تصريحات لـFilGoal.com: "أحمد رفعت مستمر مع المصري ولا مجال للحديث عن رحيله".

وأضاف "عقدنا جلسة مع رئيس المصري، وناقشنا العروض التي وصلته من داخل مصر وخارجيا".

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وكيل اللاعب أتبع "النادي أكد تمسكه ببقاء اللاعب، واللاعب متحمس لبدء موسم جديد مع الفريق وتحقيق بطولة لجماهير بورسعيد".

ويبحث المصري عن مدرب جديد بعد رحيل علي ماهر عن الفريق، وتولي تدريب نادي فيوتشر.

أحمد رفعت انضم للنادي المصري بداية الموسم المنقضي قادما من الزمالك.

صاحب الـ28 عاما خاض 31 مباراة رفقة المصري خلال الموسم الأول. سجل فيهم 8 أهداف وصنع 6 آخرين.

في الدوري المصري أحمد رفعت
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