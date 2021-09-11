الإسماعيلي يرفض التفريط في ثلاثي الفريق

رفضت اللجنة الفنية بالإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة التفريط فى ثلاثي الفريق باهر المحمدى، وعبد الرحمن مجدى، وشكرى نجيب.

وكما علم FilGoal.com فإن اللجنة قد وضعت عدم التفريط فى أي من العناصر الاساسية بالفريق كهدف أساسي لتحقيقه قبل بداية الموسم المقبل.

ورفضت النادي حتى الآن جميع العروض التى وصلت للثلاثى خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبدأت اللجنة حاليا في محاولة إقناع شكرى نجيب وعبد الرحمن مجدى بتمديد تعاقدهما مع الفريق.

ومازالت إدارة النادي تسعى للتعاقد مع مدرب جديد ليقود الفريق بعد رحيل إيهاب جلال بعد نهاية الموسم.

واحتل الإسماعيلي المركز الـ 13 في الدوري المصري الموسم المنقضي.

ومن المقرر أن تبدأ النسخة المقبلة من الدوري المصري يوم 25 أكتوبر المقبل كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم.