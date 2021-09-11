مصدر مقرب من الشعباني يكشف لـ في الجول موقفه من تدريب المصري

كشف مصدر مقرب من معين الشعباني مدرب الترجي السابق، كواليس مفاوضاته مع النادي المصري.

وقال مصدر مقرب من الشعباني في تصريحات لـFilGoal.com: "معين منح موافقته على تدريب المصري بعد التوصل لاتفاق على بعض تفاصيل العقد".

وأضاف "تتبقى بعض الأمور البسيطة لإتمام الاتفاق والمدرب بدأ في تجهيز الجهاز المساعد له".

المصدر استمر "ننتظر الأوراق الرسمية من المصري للسفر إلى مصر".

وأتم "المدرب رفض عرضا من شباب بلوزداد بسبب الاختلاف على بعض البنود ويستعد لبدء مهمته مع المصري"

ويبحث المصري عن مدرب جديد بعد رحيل علي ماهر عن الفريق، وتولي تدريب نادي فيوتشر.

معين الشعباني قاد الترجي في الفترة من 2018 إلى 2021. وتوج معهم بدوري أبطال إفريقيا مرتين.