تشكيل باريس سان جيرمان - مبابي يقود الهجوم في غياب ميسي ونيمار.. وظهور دوناروما الأول

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 16:18

كتب : عبد الرحمن فوزي

باريس سان جيرمان - بريست - كيليان مبابي

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة كليرمونت فوت في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

ويغيب ليونيل ميسي ونيمار وأنجيل دي ماريا عن المباراة بسبب تأخر عودتهم من معسكر منتخبات بلادهم في أمريكا الجنوبية.

فيما يبدأ جيانلويجي دوناروما مباراته الأولى في حراسة مرمى الفريق العاصمي.

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وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي

الحارس: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بريسنيل كيمبيمبي - عبده ديالو

الوسط: دانيلو - إدريسا جايا جي - أندير هيريرا

الهجوم: رافينيا - كيليان مبابي - جوليان دراكسلر

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة بعد تحقيقه للعلامة الكاملة في أول أربع مباريات.

بينما يحتل كليرمونت فوت المركز الثالث برصيد ثماني نقاط.

الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان كليرمونت فوت
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