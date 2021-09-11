آس: برايثوايت خارج حسابات برشلونة أمام بايرن ميونيخ

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 14:46

كتب : عمر خالد

مارتن برايثوايت - برشلونة - الدوري الإسباني

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن برشلونة سيفقد خدمات مهاجم الفريق الدنماركي مارتن باريثوايت خلال مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه من المستبعد أن يشارك برايثوايت في المباراة، حيث أن اللاعب يواصل التدريب بشكل منفصل بسبب ألم الركبة الذي عانى منه في المباراة الأخيرة ضد خيتافي بالدوري الإسباني.

على الجانب الأخر، أشارت آس إلى أن اللاعب الأمريكي سيرجينيو ديست من الممكن ألا يلحق بلقاء بايرن ميونيخ بسبب الإصابة أيضا التي تعرض لها في الكاحل الأيمن.

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وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية، أن اللاعب سيحاول إقناع المدير الفني الهولندي رونالد كومان بجاهزيته للقاء دوري الأبطال، ولكن الأمر متوقف على مدى استجابة، حيث من المرجح أن يأخذ اللاعب فترة من 10 أيام إلى أسبوعين للتعافي من الإصابة.

في سياق متصل، الصحيفة الإسبانية تابعت أن الظهير الأيسر للفريق جوردي ألابا يعاني من انزعاجات، ولكنها لن تمنعه من اللحاق واللعب في اللقاء المنتظر.

يذكر أن برشلونة يستقبل بايرن ميونيخ الألماني على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، الساعه التاسعه مساء.

مارتن برايثوايت برشلونة بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا
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