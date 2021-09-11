محمد بسام يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي.. والموقف الحالي

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 14:42

كتب : حامد وجدي

محمد بسام - طلائع الجيش - الأهلي

كشف محمد بسام حارس طلائع الجيش عن كواليس مفاوضاته مع النادي الأهلي.

وقال محمد بسام في تصريحات لـFilGoal.com: "أمير توفيق تواصل معي بالفعل للانضمام إلى الأهلي، وتواصل مع مسؤولي طلائع الجيش".

واستدرك "لكن المفاوضات توقفت فجأة بين الفريقين، قبل أن يقرر طلائع الجيش عدم رحيل أي لاعب قبل مباراة السوبر".

أخبار متعلقة
محمد بسام: لن نتوقع الفوز الكبير على الجونة.. سنخوض الدور الثاني كـ دوري منفصل محمد بسام: لحظة سرحان تسببت في هدف المحلة.. والمباراة أقيمت دون تقنية الفيديو محمد بسام يعلن عبر في الجول: تأكدت إصابتي بفيروس كورونا محمد بسام يكشف حقيقة صورة تخليد والدته بنهائي الكأس

حارس طلائع الجيش أتم "توجد مفاوضات أخرى من نادي فيوتشر، لكن مؤجلة لما بعد اللقاء".

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلي يوم 21 سبتمبر الجاري، في مباراة كأس السوبر المصري عن الموسم المنقضي.

محمد بسام يلعب في صفوف طلائع الجيش منذ بداية مسيرته مع الفريق الأول.

صاحب الـ30 عاما خاض 35 مباراة رفقة طلائع الجيش بالموسم المنقضي بين الدوري وكأس مصر. وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة منهم.

قائد طلائع الجيش أصبح فردا في منتخب مصر بشكل دائم أيضا خلال السنوات الأخيرة، لكنه لم ينل فرصة المشاركة الدولية حتى الآن.

في الدوري الأهلي طلائع الجيش محمد بسام نادي فيوتشر
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر يونايتد – رونالدو يبدأ.. وفاران أساسي أمام نيوكاسل 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تأجيل مباراة كي إي كي إم مع الاتحاد الليبي بسبب "تصريحات السفر" 11 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
آس: برايثوايت خارج حسابات برشلونة أمام بايرن ميونيخ 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
محمد بسام يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي.. والموقف الحالي 24 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – إيهاب جلال مدربا لـ بيراميدز 46 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يؤيد إقامة كأس العالم كل عامين ساعة | أوروبا
مباشر في إنجلترا - كريستال بالاس (1)-(0) توتنام.. جووول أووول ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام – في غياب سون.. الظهور الأول لـ إيمرسون وكين يقود الهجوم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي 4 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان
قد ينال إعجابك