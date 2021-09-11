محمد بسام يكشف لـ في الجول تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي.. والموقف الحالي

كشف محمد بسام حارس طلائع الجيش عن كواليس مفاوضاته مع النادي الأهلي.

وقال محمد بسام في تصريحات لـFilGoal.com: "أمير توفيق تواصل معي بالفعل للانضمام إلى الأهلي، وتواصل مع مسؤولي طلائع الجيش".

واستدرك "لكن المفاوضات توقفت فجأة بين الفريقين، قبل أن يقرر طلائع الجيش عدم رحيل أي لاعب قبل مباراة السوبر".

حارس طلائع الجيش أتم "توجد مفاوضات أخرى من نادي فيوتشر، لكن مؤجلة لما بعد اللقاء".

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلي يوم 21 سبتمبر الجاري، في مباراة كأس السوبر المصري عن الموسم المنقضي.

محمد بسام يلعب في صفوف طلائع الجيش منذ بداية مسيرته مع الفريق الأول.

صاحب الـ30 عاما خاض 35 مباراة رفقة طلائع الجيش بالموسم المنقضي بين الدوري وكأس مصر. وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة منهم.

قائد طلائع الجيش أصبح فردا في منتخب مصر بشكل دائم أيضا خلال السنوات الأخيرة، لكنه لم ينل فرصة المشاركة الدولية حتى الآن.