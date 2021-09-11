خبر في الجول – إيهاب جلال مدربا لـ بيراميدز

السبت، 11 سبتمبر 2021 - 14:21

كتب : حامد وجدي

إيهاب جلال

أصبح إيهاب جلال مدربا جديدا لنادي بيراميدز، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال ساعات.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل بيراميدز، فإن النادي أتم اتفاقه بالفعل مع إيهاب جلال كمدرب جديد للفريق.

وقال المصدر لـFilGoal.com "أتممنا الاتفاق مع إيهاب جلال كمدرب جديد للفريق وبعقد لمدة موسمين. الإعلان الرسمي خلال ساعات"

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وأضاف "إيهاب جلال سيأتي بجهازه الفني كاملا، وسيقود أول مران للفريق مساء غد الأحد".

إيهاب جلال بدأ الموسم الماضي رفقة مصر للمقاصة، قبل أن يتولى تدريب الإسماعيلي خلال منتصف الموسم.

ومع الإسماعيلي، قاد إيهاب جلال الفريق للبقاء في الدوري بعد بداية سيئة للمسابقة. قادهم في 19 مباراة، فاز في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في سبع مباريات.

وسيكون جلال خليفة لـ تاكيس جونياس المدرب اليوناني السابق لـ بيراميدز.

تاكيس جونياس تولى تدريب بيراميدز منتصف الموسم المنقضي خلفا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا. قادهم في 12 مباراة، فاز في 5 مباريات، وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة.

التجربة هي الـ11 لـ إيهاب جلال في مسيرته التدريبية بعد فرق كهرباء الإسماعيلية، والحمام، وتليفونات بني سويف، وكفر الشيخ، ومصر للمقاصة، وإنبي، والزمالك، وأهلي طرابلس، والمصري، والإسماعيلي.

ويستعد بيراميدز لاستئناف النشاط الكروي في مصر يوم 21 سبتمبر، إذ سينتظر تحديد موعد مباراته مع الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر.

في الدوري إيهاب جلال بيراميدز
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