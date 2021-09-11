جوارديولا يؤيد إقامة كأس العالم كل عامين

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تأييده لإقامة كأس العالم كل عامين.

وكان أرسين فينجر مدرب أرسنال الأسبق وعضو لجنة تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اقترح إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليستر سيتي: "أحب دائما أن تكون هناك أفكار جديدة للتعليق عليها، لا ينغبي تجريم تلك المقترحات، تدافع الأندية عن مواقفها وكذلك الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وتابع "كأس العالم مذهل، إنها البطولة الأكبر، وبصفتي متفرجا أستمتع بمشاهدتها، إذا كان بإمكاني رؤيتها كل عامين فسيكون ذلك جيدا، أتفق تماما مع أرسين فينجر، إذا لم يفعل ذلك كأس العالم فمنافسة أخرى ستفعله، ما أقترحه هو بطولة من أعلى مستويات الجودة".

وأضاف "لمدة 11 شهرا، يكون هناك العديد من المباريات، وقبل التحضير للموسم يكون هناك أربعة أو خمسة أسابيع، الآن أصبحوا عشرة أيام فقط".

وأتم "نريد أن نلعب كرة القدم ونتسمتع بها، لكن علينا تقليصها هذا كثير جدا، لا أقول أنه يتعين علينا إلغاء المباريات الدولية أو دوري أبطال أوروبا أو الدوري الممتاز لكن يجب إيجاد حل".

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم رفضهم لفكرة إقامة كأس العالم كل عامين وهددو بمقاطعة البطولة في حال تم تنفيذ الاقتراح.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس العالم في قطر عام 2022.

وستستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك وكندا نسخة عام 2026 والتي ستشهد مشاركة 48 منتخب لأول مرة.