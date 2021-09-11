التشكيل – أحمد ياسر ريان وكوكا احتياطيان مع ألتاي وكونيا سبور

يبدأ أحمد ياسر ريان، وأحمد حسن "كوكا" مهاجما منتخب مصر كاحتياطيين مع فريقيهما في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

أعلن فريقا كونيا سبور، وألتاي التركيين، تشكيليهما للمباراة التي ستجمعهما بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري التركي.

تشكيل كونيا سبور الذي يضم بين صفوفه أحمد حسن "كوكا"، شهد تواجد المهاجم المصري

من جهة أخرى، يتواجد أحمد ياسر ريان المهاجم المصري الآخر على مقاعد البدلاء أيضا.

وانضم أحمد ياسر ريان مؤخرا إلى ألتاي قادما من الأهلي على سبيل الإعارة، وليسجل هدفا في أول ظهور له كبديل.

أما أحمد حسن "كوكا" فانضم إلى كونيا سبور قبل أيام قليلة قادما من صفوف أولمبياكوس اليوناني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.