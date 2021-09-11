طلائع الجيش يضم لاعب بوردو السابق

أتم نادي طلائع الجيش ضم صفقة صيفية جديدة للموسم المقبل، وهذه المرة لاعب بوردو الفرنسي السابق.

وأعلن طلائع الجيش ضم كريم عُمير اللاعب المصري من فريق ستاد بورديليس الفرنسي في صفقة انتقال حر.

كريم عٌمير انضم لنادي طلائع الجيش في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بوردو.

ووقع كريم عمير علي عقود الانضمام لطلائع الجيش لمدة ثلاثة مواسم، في حضور وسيم أحمد وكيله، وأحمد فؤاد مهدي مدير الكرة، ويسري عرفان المدير الإداري ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين.

صاحب الـ22 عاما يلعب في مركز صانع الألعاب. بدأ مسيرته في فريق بوردو تحت 17 عاما سنة 2014، واستمر معهم حتى رحل عام 2018 إلى فريق سيرينجو الإيطالي، ومنهم إلى ستاد بورديليس عام 2020.

وتعد الصفقة هي السابعة لطلائع الجيش استعدادا للموسم المقبل.

الفريق العسكري تعاقد مع محمد علي جويني مدافع الصفاقسي، وعبد الرحمن "شيكا" من الإنتاج الحربي، وبلال يحيى لاعب الوسط المصري من تاموورث الإنجليزي.

الطلائع استعار أيضا محمد جابر، وكاسينجو كازادي من المصري، بجانب ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا، ومحمد الصباحي من الاتحاد السكندري.