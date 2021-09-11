خبر في الجول – أحمد سمير إلى نادي فيوتشر

اقترب أحمد سمير جناح طلائع الجيش من الانتقال إلى نادي فيوتشر بشكل رسمي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي فيوتشر توصل لاتفاق مع أحمد سمير لضمه بداية من الموسم المقبل.

الفريق الصاعد حديثا توصل لاتفاق أيضا مع طلائع الجيش لحسم الصفقة، ولا يبقى سوى الإعلان الرسمي.

أحمد سمير شارك مع طلائع الجيش في 35 مباراة بالموسم الحالي. سجل فيهم 11 هدفا وصنع 4 آخرين.

صاحب الـ27 عاما بدأ حياته في ناشئين الزمالك، وعاد للزمالك مجددا عام 2014 قادما من الداخلية، قبل الإعارة إلى الإسماعيلي، ثم إلى المصري بالموسم التالي.

وفي عام 2017، انضم أحمد سمير إلى وادي دجلة، ثم انضم إلى الاتحاد السكندري عام 2018، قبل أن يستقر في طلائع الجيش بداية من عام 2018.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلي يوم 21 أكتوبر الجاري في كأس السوبر المصري عن الموسم المنقضي 2020/2021.