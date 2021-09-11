بسبب تأخر الراتب.. ألفيش يتمرد على ساو باولو

رفض داني ألفيش العودة إلى تدريبات ناديه ساو باولو يوم الجمعة إثر خلاف بشأن رواتبه التي لم يتم سدادها بعد، ليقرر النادي استبعاده من الفريق.

داني ألفيش النادي : ساو باولو

وأعلن نادي ساو باولو هذا النبأ على لسان مدير الكرة كارلوس بيلمونتي الذي قال: "لقد تم إبلاغنا بواسطة ممثلي داني ألفيش أنه لن يعود إلى ساو باولو حتى يتم تعديل وضع ديون النادي المالية لصالح اللاعب".

وأضاف "ساو باولو يقر بهذا الدين، وقدمنا مقترحا لمحاولة تصحيح هذا الوضع الأسبوع الماضي. هذا المقترح لم يتم قبوله من ممثلي اللاعب، ولا تزال المفاوضات مستمرة".

وأوضح "لقد اتخذنا قرارنا وأبلغنا المدرب هيرنان كريسبو أن داني ألفيش لن يكون تحت تصرفه للعب في ساو باولو".

ولعب ألفيس مع منتخب البرازيل يوم الخميس في مباراة تصفيات كأس العالم ضد بيرو، وبعدها رفض العودة إلى تدريبات الفريق لحين حل أزمة راتبه.

ولم يتم الإفصاح عن مبلغ ديون النادي لصالح الظهير البالغ من العمر 32 عاما، إلا أن صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية تقول أن المبلغ يصل إلى قرابة 2.11 مليون دولار.

وكان ألفيش قد انضم إلى صفوف ساو باولو في 2019 بعد 17 عاما في أوروبا بين إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، وكان ساو باولو هو النادي الذي يشجعه كطفل، حيث صرح سابقا أنه كان يحلم بالانضمام إليه.