كرة طائرة – مصر تتجاوز المغرب وتعبر إلى ربع النهائي لمواجهة أوغندا

فاز منتخب مصر على نظيره المغربي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الرابعة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة في رواندا.

وبالتالي تتصدر مصر المجموعة وتتأهل إلى ربع النهائي لمواجهة أوغندا، بينما يصطدم المغرب بـ رواندا صاحبة الأرض.

مصر تقدمت في النتيجة بفوزها بالشوط الأول 25-21، قبل أن يتعادل منتخب المغرب ويفوز بالشوط الثاني 25-22.

لكن مصر عادت للتقدم وفازت بالشوط الثالث 25-18، قبل أن تحسم اللقاء وتفوز بالشوط الرابع 25-19.

ورفعت مصر رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمّد رصيد المغرب عند 6 نقاط في المركز الثاني بعد أن ضمن تأهله منذ الجولة الماضية.

وبدأت مصر البطولة بخسارة مفاجئة أمام كينيا، قبل أن تستعيد توازنها وتتغلب على تنزانيا، وأخيرا حسمت التأهل بالفوز على المغرب.

وتقام مباريات ربع النهائي السبت 11 سبتمبر دون راحة، ويلعب الفائز من مصر وأوغندا مع الفائز من تونس والكونغو الديمقراطية في نصف النهائي الذي يقام يوم 13 من نفس الشهر.

بينما يلعب الفائز من رواندا والمغرب أمام الفائز من الكاميرون ونيجيريا.

فيما يخوض الخاسرون مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.

ويتأهل البطل ووصيف البطولة إلى منافسات بطولة العالم 2022 التي تستضيفها روسيا.

وسبق لـ مصر الفوز باللقب 8 مرات آخرها في 2015، بينما تعد تونس صاحبة الرقم القياسي وحاملة اللقب بـ10 ألقاب تاريخيا.