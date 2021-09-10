كاتونجا لـ في الجول: أول مباراة تساوي بطولة.. نستعد لمواجهة برشلونة

أبدى كريم هنداوي "كاتونجا" حارس مرمى فريق الزمالك لكرة اليد سعادته بالتتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، وذلك بفوز صعب تحقق على حساب الأهلي 28-27.

وقال كاتونجا في تصريحاته لـ في الجول: "بالتأكيد أمتلك سعادة قوية للتتويج ببطولة السوبر بعد العودة من جديد لصفوف الزمالك، وبالتأكيد هي بطولة غالية".

وأوضح "أول مباراة تساوي الفوز ببطولة والتأهل إلى السوبر جلوب (كأس العالم للأندية في كرة اليد)".

وتابع كاتونجا "تلقيت ترحابا كبيرا من الجميع سواء جماهير الزمالك العظيمة أو الإدارة عقب العودة لصفوف الفريق، وهذا أسعدني كثيرا وأعطاني دفعة معنوية كبيرة وقوية لتقديم أفضل ما لدي".

وأضاف "اليوم قدمنا مباراة قوية أمام الأهلى وتوجنا في النهاية بالبطولة. طموحاتي مع الزمالك بلا حدود، وأسعي للتتويج بجميع البطولات مع القلعة البيضاء".

وعن الإسباني أوليفر روي مدرب الزمالك قال الحارس المصري: "تدربت تحت قيادته لوقت صغير عقب انضمامي. الفريق قدم تحت قيادته اليوم مباراة قوية وأداء طيب، والفترة القادمة بالتأكيد ستكون أفضل خاصة وأنه تولي قيادة الفريق منذ فترة قليلة".

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم لكرة اليد ليواجه برشلونة الإسباني، وهو ما علق عليه كاتونجا قائلا: "بالتأكيد أمامنا منافسة قوية أمام فريق عالمي وهو برشلونة. سنبدأ في الترتيب لهذه المباراة خلال الوقت القادم وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم مباراة قوية".

واختتم هنداوي "أهنئ جماهير الزمالك بالتتويج وأعدهم بالمزيد من البطولات في الفترة المقبلة. أطالبهم بالمساندة الدائمة لنا كما يفعلون".

يذكر أن كاتونجا انضم إلى صفوف الزمالك في أغسطس الماضي قادما من يوروبارم بيليستر المقدوني.