خضيرة: رونالدو لا يدافع.. لديه اعتزاز بالغ بالنفس

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 23:36

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو

تحدث الألماني سامي خضيرة لاعب وسط ريال مدريد ويوفنتوس السابق عن علاقته بمدرب الأخير الحالي ماسيميليانو أليجري، والبرتغالي كريستيانو رونالدو زميله في الفريقين.

سامي خضيرة

النادي : هيرتا برلين

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

يوفنتوس
مانشستر يونايتد

وقال خضيرة في تصريحاته لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أليجري هو أفضل رجل قابلته في عالم كرة القدم. لقد تأقلمنا معا بصورة جيدة حتى حين كان مستواي في اللغة الإيطالية لا يزال كارثيا".

وأضاف "لا زلنا نتحدث عن كرة القدم والحياة والسفر والطعام، وحتى شرابنا المفضل".

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وكان خضيرة لاعبا أساسيا بصورة معتادة تحت قيادة أليجري، الذي تولى قيادة يوفي بين عامي 2014 و2019 للمرة الأولى، والتحق به خضيرة في صيف 2015 قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وعن الولاية الثانية للمدرب التي بدأت هذا الموسم بصورة سيئة، بتعادل مع أودينيزي ثم خسارة أمام إمبولي، أبدى الألماني الدولي السابق اعتقاده أنه بحاجة للوقت حتى يعود للفوز من جديد، وأنه يرى يوفنتوس المرشح الأول للفوز بلقب الدوري الإيطالي.

وعن كريستيانو رونالدو الذي انتقل من يوفنتوس هذا الصيف إلى مانشستر يونايتد قال خضيرة: "رونالدو أفضل لاعب لعبت معه. صحيح أن لديه اعتزاز بالغ بالنفس، فهو ليس الأفضل في الدفاع وأحيانا لا يزعج نفسه بالدفاع أصلا، ولكن انظروا إلى ما فاز به".

وأوضح "أحيانا، من الأفضل أن تدافع بـ9 لاعبين مقابل الاحتفاظ بأهداف كريستيانو".

يذكر أن خضيرة البالغ من العمر 34 عاما أعلن اعتزاله في صيف العام الحالي، وذلك بعد مسيرة توج خلالها بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وكأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا.

خضيرة رونالدو أليجري يوفنتوس
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