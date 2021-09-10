حسين لبيب: خلاف مع بنشرقي بشأن تجديد تعاقده.. ولم أتخذ قراري بشأن الترشح في انتخابات الزمالك

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 23:27

كتب : FilGoal

بنشرقي احتفالات الزمالك بالدوري المصري

كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن وجود خلاف بين النادي ولاعبه أشرف بنشرقي بشأن تجديد تعاقده.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث لبيب لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لسنا في عجلة لتجديد تعاقد بنشرقي، لدينا اتفاق معه في كل الأمور عدا بند واحد لم ولن نوافق عليه وعندما نتوصل لحل سنعلن عن التفاصيل".

وواصل "أعتقد يوم 20 ستتضح الصورة النهائية بشأن بنشرقي".

وعن هل ينتقل عبد الله السعيد من بيراميدز إلى الزمالك أجاب حسين لبيب بحسم "كل شيء سأصرح به في الوقت المناسب".

وبسؤاله عن موعد عودة محمود عبد الرحيم "جنش" إلى مران الزمالك قال: "جنش لا يشارك في المران بسبب رغبة من كارتيرون".

وأكمل "اجتمعت مع جنش وكارتيرون منذ يومين والمدرب قال إنه لم يسمح له حتى الآن بالعودة للمران، وقلت له هو أحد قائدي الزمالك ويعشق النادي ونحاول وجود اتفاق بينهم، وحينما اجتمعت مع جنش لا توجد مشكلة بينه وبين النادي على الإطلاق".

وبسؤاله عن ترشحه في انتخابات الزمالك أجاب "إلى الآن لم أتخذ قرارا بشأن الترشح من عدمه في انتخابات الزمالك، ويجب أن أتخذ رأي عائلتي أولا".

أما عن هوية ممثل ممثل الزمالك في رابطة الأندية أوضح "نجتمع ونرى أفضل اختيار من وجهة نظر المختصين في كرة القدم "كل شخص وله صنعته" مثل محمود أبو رجيلة وحسن شحاتة وفاروق جعفر نستشيرهم جميعا ليجتمعوا على اسم يكون هو الأفضل لتمثيل الزمالك في رابطة الأندية".

الزمالك بنشرقي حسين لبيب
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