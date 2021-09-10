كرة يد – روي: من الرائع أن أفوز بلقب في أول مباراة مع الزمالك

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 23:17

كتب : إبراهيم رمضان

الأهلي والزمالك - كرة يد

عبّر أوليفر روي المدير الفني لفريق الزمالك لكرة اليد، عن سعادته البالغة بحصد لقب كأس السوبر الإفريقي.

الزمالك فاز على الأهلي 28-27 في لقاء مثير على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ليحصد لقبه السابع في السوبر الإفريقي.

وقال الإسباني روي بعد اللقاء: "سعيد بالتتويج بالبطولة الأولى لي مع الزمالك، إنه شعور رائع أن تحقق لقبا في أول مباراة".

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وأضاف: "أشكر كل اللاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال اللقاء، كانوا على قدر المسؤولية، أمامنا بطولات كثيرة وهدفنا الوصول إلى أقصى طموح ممكن".

وأتم: "أعمل على حصد مزيد من البطولات مع الزمالك".

ويقود روي فريق الزمالك في موسمه الأول، بعد أن سبق له العمل في الجهاز الفني لـ برشلونة.

وساهم روي في تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وسيعود لمواجهته يوم 6 أكتوبر كمدير فني للزمالك في ربع نهائي كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية.

الزمالك
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