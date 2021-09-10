أحمد الأحمر لـ في الجول: هذا سبب تقدم الأهلي في النتيجة كثيرا.. ورسالة لجماهير الزمالك

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 22:15

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد الأحمر - الزمالك - كرة يد

يرى أحمد الأحمر قائد الزمالك لكرة اليد أن مشاركة الأهلي في كأس الكؤوس الإفريقية ساعدته كثيرا ليستعد للقاء السوبر الإفريقي عكس فريقه الذي جاء من فترة راحة.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في الثانية الأخيرة من المباراة التي أقيمت في صالة ملعب حسن مصطفى بفضل هدف قاتل من يحيى الدرع.

وتحدث أحمد الأحمر لـFilGoal.com قائلا: "مبروك على الفوز اليوم والتتويج ببطولة السوبر الإفريقي، قدمنا مباراة قوية أمام الأهلي وتوجنا في النهاية ببطولة غالية تضاف للبطولات".

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وعن التأخر في النتيجة خلال المباراة قال: " الأهلي لعب كأس الكؤوس الافريقي فكان مستعد بشكل أكبر ولكن كل لاعبي الزمالك قدموا المطلوب منهم من أجل الفوز".

وعن المدير الفني الإسباني الجديد للفريق روي قال الأحمر: "هو هنا منذ أسبوعين فقط يتولي تدريب الفريق وبالتالي ما زال في المراحل الأولي من اكتشاف الفريق".

وأردف "هذه اول مباراة رسمية له وبالتاكيد الفريق قدم أداء طيب تحت قيادتة والقادم سيكون أفضل".

وعن المشاركة في كأس العالم للأندية "بالتأكيد سعداء ونشعر بالخر بالتواجد في البطولة وسنحاول وسنستعد بأفضل شكل ممكن لتقديم أداء قوي".

أما عن ملاقاة برشلونة خلال البطولة "أمامنا مواجهة صعبة مع برشلونة بالتأكيد هي صعبة ولكن سنبذل قصارى جهدنا وتقديم أفضل شيء امامهم".

ووجه الأحمر رسالة لجمهور الزمالك قائلا: "دمتم سند وداعم قوي لنا، هذة البطولة وكل بطولة هي إهداء لكم ونتمني إسعادكم دائما".

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