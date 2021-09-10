شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد

أبدى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، سعادته البالغة بتتويج فريق كرة اليد بكأس السوبر الإفريقي.

الزمالك تغلب على الأهلي في لقاء مثير بنتيجة 28-27 في الثانية الأخيرة من اللقاء، ليحصد لقبه السابع في البطولة.

وقال شيكابالا عبر قناة الزمالك: "أريد قميص أحمد الأحمر، حلاوته زادت بعد أن قُطع، كان يلعب مصارعة اليوم، ولكن ليس هناك طريقة أخرى لإيقافه، لديه أسلوب مراوغة غريب (بيوديهم المهندسين وهو في أكتوبر)".

وأضاف: "فريق اليد متكامل، ومنذ صغرنا نعرف أنهم أسرة. الناس يعتقدون أننا نتابع المباريات مؤخرا، لكن ذلك يحدث منذ زمن، لاعبو الكرة دائما يحضرون في المدرجات، نحن غير، نستمتع بالمشاهدة".

وواصل: "الناحية الأخرة أحضروا محترفا وفعلوا كل شيء، لكن خلاص (هنعمل ايه طيب)؟".

وأكمل: "يحيى الدرع يشبه طارق حامد، كلاهما يلعب بروح وقوة وإصرار".

وتابع: "شاهدت لقطة احتفال حسين لبيب متأخرا لأني كنت أفعل مثله، فرحته مختلفة في هذه البطولة لأنه فريقه".

وأضاف: "سيف الدرع كان نجم الشوط الأول، وفي لقطة طرده لم يفعل شيئا، لاعب الأهلي هو من داس على قدمه ورغم ذلك تم طرده، (اللي هو أنا جي أخلّص)".

وأتم: "أتوقع أن أحمد الأحمر قام بتهدئة اللاعبين بين الشوطين لأننا كنا نلعب باستعجال، ولحظة أن تقدمنا في المباراة عرفت على الفور أننا سنفوز".



































وضمن الزمالك بذلك الانتصار المشاركة في كأس العالم للأندية في السعودية ويلاقي برشلونة الذي يلعب له المحترف المصري علي زين في السادس من شهر أكتوبر المقبل.

وشارك الأهلي في المباراة بعد انسحاب النجم الساحلي بينما خاضها الزمالك بصفته بطلا لكأس دوري الأبطال.

وأصبح ذلك اللقب هو السابع في تاريخ الزمالك والثالث له على التوالي.

وتوج الزمالك باللقب في الثلاث مرات الأخيرة 2018 و2019 و2020 على حساب الأهلي.

أما الأهلي فتجمد رصيد ألقابه عند لقب وحيد فقط فيما خسر اللقاء خمس مرات.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في قائمة أكثر المتوجين باللقب خلف المجمع البترولي الجزائري صاحب التسعة ألقاب.