شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 22:14

كتب : FilGoal

شيكابالا احتفالات الزمالك بالدوري المصري

أبدى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، سعادته البالغة بتتويج فريق كرة اليد بكأس السوبر الإفريقي.

الزمالك تغلب على الأهلي في لقاء مثير بنتيجة 28-27 في الثانية الأخيرة من اللقاء، ليحصد لقبه السابع في البطولة.

وقال شيكابالا عبر قناة الزمالك: "أريد قميص أحمد الأحمر، حلاوته زادت بعد أن قُطع، كان يلعب مصارعة اليوم، ولكن ليس هناك طريقة أخرى لإيقافه، لديه أسلوب مراوغة غريب (بيوديهم المهندسين وهو في أكتوبر)".

أخبار متعلقة
كرة يد – أكثر من مجرد درع.. الزمالك يفوز على الأهلي في الثانية الأخيرة ويتوج بالسوبر الإفريقي كرة يد - حسين لبيب: لاعبو الزمالك عذبونا قبل الفوز.. وعيننا على كأس العالم للأندية

وأضاف: "فريق اليد متكامل، ومنذ صغرنا نعرف أنهم أسرة. الناس يعتقدون أننا نتابع المباريات مؤخرا، لكن ذلك يحدث منذ زمن، لاعبو الكرة دائما يحضرون في المدرجات، نحن غير، نستمتع بالمشاهدة".

وواصل: "الناحية الأخرة أحضروا محترفا وفعلوا كل شيء، لكن خلاص (هنعمل ايه طيب)؟".

وأكمل: "يحيى الدرع يشبه طارق حامد، كلاهما يلعب بروح وقوة وإصرار".

وتابع: "شاهدت لقطة احتفال حسين لبيب متأخرا لأني كنت أفعل مثله، فرحته مختلفة في هذه البطولة لأنه فريقه".

وأضاف: "سيف الدرع كان نجم الشوط الأول، وفي لقطة طرده لم يفعل شيئا، لاعب الأهلي هو من داس على قدمه ورغم ذلك تم طرده، (اللي هو أنا جي أخلّص)".

وأتم: "أتوقع أن أحمد الأحمر قام بتهدئة اللاعبين بين الشوطين لأننا كنا نلعب باستعجال، ولحظة أن تقدمنا في المباراة عرفت على الفور أننا سنفوز".

وضمن الزمالك بذلك الانتصار المشاركة في كأس العالم للأندية في السعودية ويلاقي برشلونة الذي يلعب له المحترف المصري علي زين في السادس من شهر أكتوبر المقبل.

وشارك الأهلي في المباراة بعد انسحاب النجم الساحلي بينما خاضها الزمالك بصفته بطلا لكأس دوري الأبطال.

وأصبح ذلك اللقب هو السابع في تاريخ الزمالك والثالث له على التوالي.

وتوج الزمالك باللقب في الثلاث مرات الأخيرة 2018 و2019 و2020 على حساب الأهلي.

أما الأهلي فتجمد رصيد ألقابه عند لقب وحيد فقط فيما خسر اللقاء خمس مرات.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في قائمة أكثر المتوجين باللقب خلف المجمع البترولي الجزائري صاحب التسعة ألقاب.

شيكابالا الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
البطل يواصل الترنح.. ليل يسقط أمام لوريان 15 دقيقة | الدوري الفرنسي
أحمد الأحمر لـ في الجول: هذا سبب تقدم الأهلي في النتيجة كثيرا.. ورسالة لجماهير الزمالك 59 دقيقة | رياضات أخرى
شيكابالا: أريد قميص الأحمر المقطوع.. وسيف الدرع لم يفعل شيئا في لقطة الطرد ساعة | مصر
أليجري: رونالدو كان راحلا في كل الأحوال ولكن الحياة تستمر ساعة | أوروبا
كومان غاضب من تسريب لابورتا لمفاوضات عقده الجديد ساعة | الدوري الإسباني
الشرقية للدخان لـ في الجول: سنشكو الفلسطيني بلح.. سهّلنا عبوره قبل توقيعه للمصري ساعة | الدوري المصري
ماركا: مبيعات التذاكر تثير القلق في برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونيخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
الصفقة رقم 11.. فاركو يعلن تعاقده مع مصطفى حمادة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر 2 مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 تصفيات المونديال – ليبيا تقلب مجموعة مصر رأسا على عقب.. وغينيا بيساو تفاجئ السودان 4 انتهت كرة يد – الزمالك (28) - (27) الأهلي.. هدف قاتل يتوج الفارس الأبيض بالسوبر الإفريقي
قد ينال إعجابك