أليجري: رونالدو كان راحلا في كل الأحوال ولكن الحياة تستمر

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 22:03

كتب : أحمد أباظة

ماسيميليانو أليجري يستقبل كريستيانو رونالدو في يوفنتوس

تحدث ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي عن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائلا أن خروج اللاعب من يوفي كان برغبته الشخصية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نابولي غدا في الدوري الإيطالي، حيث قال أليجري: "كريستيانو لم يرغب باللعب في يوفنتوس بعد اليوم. لقد رحل وفي كل الأحوال كان الموسم الماضي هو عامه الأخير هنا".

وأضاف "أتمنى له الأفضل، ولكن الحياة تستمر. أنا لست مهتما بالحديث عما حدث. يوفي دائما يفوز كفريق، إنه حمضنا النووي".

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وعانى يوفنتوس من بداية سيئة لهذا الموسم، حيث تعادل مع أودينيزي في الأسبوع الأول للدوري الإيطالي بهدفين لمثلهما، في ظل مشاركة رونالدو كبديل.

في المباراة التالية ضد إمبولي خرج البرتغالي من القائمة وخسر يوفنتوس بهدف نظيف، ليتم الإعلان عن انتقاله إلى مانشستر يونايتد، الذي يعود إليه بعد 12 عاما من رحيله عن صفوفه لأول مرة في صيف 2009، متجها إلى ريال مدريد.

أما عن الوضع الحالي في ظل عدم إتاحة اللاعبين من أمريكا الجنوبية، وذلك بسبب نهاية واجبهم الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم، أبدى أليجري امتعاضه من تأثير ذلك على خياراته الفنية لمواجهة نابولي.

وأردف المدرب "اختيار التشكيل لن يكون صعبا لأني أملك عددا قليلا من اللاعبين. لقد قررت ترك لاعبي أمريكا الجنوبية في منازلهم، سيعودون الليلة أو صباح الغد".

يذكر أن رونالدو قضى 3 مواسم مع يوفنتوس منذ انتقاله إليه في صيف 2018 قادما من ريال مدريد مقابل 117 مليون يورو، وفي هذه الفترة فاز بلقب الدوري الإيطالي مرتين.

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