كومان غاضب من تسريب لابورتا لمفاوضات عقده الجديد

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 - 21:52

كتب : أحمد أباظة

رونالد كومان - برشلونة

أبدى الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني عدم ارتياحه لطريقة خروج الأنباء عن إمكانية تجديد تعاقده مع النادي الكتالوني، والتي تم تسريبها بواسطة خوان لابورتا رئيس النادي.

وبحسب التقارير الواردة في الآونة الأخيرة، فإن برشلونة يستعد لمنح المدرب الهولندي عقدا جديدا إذا نجح في تحقيق شروط معينة بموسمه الثاني مع الفريق.

وقال كومان في تصريحاته لصحيفة "ألخيمين داخبلاد" الهولندية: "الأشياء التي صدرت أزعجتني لأنهم لم يظهروا الدعم للمدرب".

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وأضاف "قبل أسبوعين تحدثت مع إدارة النادي بشأن العقد الجديد، ولم يصدر أي شيء من هذه المحادثة للصحافة حتى علق عليها الرئيس مع بعض الصحفيين بعينهم في الأسبوع الماضي، خلال مناقشة وضع النادي على الصعيد المادي وأشياء من هذا القبيل".

وأوضح "في اليوم التالي، قال الإعلام أن كومان يمكنه أن يوقع على عقد جديد إذا نجح في تحقيق 3 شروط. لم أكن أعتقد أن الأمر يسير بهذه الطريقة".

واحد من هذه الشروط المسربة في الآونة الأخيرة كان منح لاعب الوسط الشاب ريكي بويج والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي المزيد من وقت اللعب، ولكن كومان نفى ذلك بصورة قاطعة، قائلا: "أنا صاحب القرار بشأن من سيلعب".

وكان كومان قد تولى قيادة برشلونة في أغسطس 2020 خلفا للمدرب السابق كيكي سيتيين والذي أقيل عقب الخسارة الثقيلة على يد بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كآخر مدرب يعينه الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو قبل استقالته.

يذكر أن المدرب الهولندي نجح في الفوز بكأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، ولكنه أنهى الدوري الإسباني في المركز الثالث.

برشلونة كومان الدوري الإسباني لابورتا
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