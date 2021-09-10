الشرقية للدخان لـ في الجول: سنشكو الفلسطيني بلح.. سهّلنا عبوره قبل توقيعه للمصري

أبدى باسم عادل عضو مجلس إدارة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، سخطه من خطوة انتقال الفلسطيني محمد بلح إلى المصري.

المصري أعلن عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني بلح قبل أقل من ساعتين، قبل أن يزعم الشرقية للدخان أنه كان وجهته الأساسية.

وقال عادل لـ FilGoal.com: "تواصلنا مع محمد بلح لاعب فلسطين وسهّلنا إجراءات عبوره إلى مصر مع دفع وثيقة التأمين وانتظرنا وصوله".

وأضاف: "بات في منزل مواطنه محمود وادي الذي تواصل بدوره مع إدارة المصري التي وقّعت مع بلح".

وكشف: "تواصلنا مع سمير حلبية رئيس المصري وأكد لنا عدم علمه بتواصلنا مع اللاعب قبلهم، وأوضح لنا أن اللاعب وقّع للمصري وحصل على مقدم تعاقده".

وأتم: "تواصلنا مع نصر عزام من أجل التقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد اللاعب للحصول على حقنا".

وصعد فريق الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" إلى الدوري الممتاز بقيادة علاء نوح المستمر في قيادة الفريق.

بلح (28) عاما مهاجم فلسطيني لعب في الموسم الماضي لفريق الصداقة الفلسطيني.

وسبق لـ بلح اللعب للأهلي الأردني، وذات رأس الأردني، والعروبة العماني، وصحم العماني، والسويق العماني.

ويمتلك بلح البالغ طوله 188 سم، 4 مباريات دولية مع منتخب فلسطين، آخرها في 2019، كما سجل هدفا دوليا في شباك بنجلاديش في أكتوبر 2018.

ويسعى بلح لتكرار نجاح مواطنه محمود وادي مع المصري قبل انتقاله إلى بيراميدز.

وتسمح قوانين الدوري المصري بتقييد لاعب فلسطيني دون اعتباره أجنبيا في صفوف كل فريق.