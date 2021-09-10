ماركا: مبيعات التذاكر تثير القلق في برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونيخ

في ظل المخاوف المتزايدة بشأن وضع برشلونة الإسباني من الناحية الاقتصادية، كشفت صحيفة "ماركا" عن حقائق مزعجة لإدارة النادي الكتالوني بشأن الحضور الجماهيري.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن هناك حالة من العزوف الجماهيري عن طلب تذاكر مباريات برشلونة، ظهرت بعدم اكتمال حجز التذاكر في ملعب كامب نو، الذي يبدو أقل إثارة لاهتمام الجماهير بعد ما حدث في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن الملعب لا يعمل بكامل مقاعده في ظل إجراءات التعامل مع فيروس كورونا، إلا أن برشلونة فشل في ملء المقاعد المصرح له بها في مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة ضد بايرن ميونيخ الألماني.

ووفقا للصحيفة فإن البلوجرانا يملك 40 ألف مقعدا لجماهيره في هذه المباراة، إلا أن هناك قرابة 9 آلاف تذكرة لم يتم طلبها من الأساس، حيث بلغ عدد التذاكر المحجوزة 31 ألفا و213 تذكرة فقط.

ما أثار هذا القلق إزاء ذلك الوضع هو أنها ليست مباراة عادية في دور المجموعات، بل قمة كبرى بين اثنين من كبار القارة الأوروبية، تحديدا أن برشلونة يملك ثأرا كبيرا لدى البافاري، بعد مأساة "8-2" الشهيرة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس 2020.

الأسوأ بحسب "ماركا" أنها ليست حالة فردية، حيث فشل برشلونة في بيع كافة تذاكر المباراة السابقة في الليجا ضد خيتافي، إذ باع 19,136 من أصل 20,000، وهو ما يبدو أنه سيستمر لبعض الوقت في الموسم.

السؤال الذي طرحته الصحيفة الإسبانية هو أين تقع المشكلة؟ هل لا يملك الجمهور ثقة في قدرة الفريق على مقارعة بايرن ميونيخ في الظروف الراهنة؟ أم توجد حالة عزوف منذ رحيل الأسطورة ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان؟